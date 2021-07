Anna Mucha znów poszła na ostrygi i wydała opinię na temat dania! Czy tym razem jej smakowało? 

Ostrygi to symbol luksusu i bogactwa. Jest to drogi przysmak, ale wartości odżywcze i walory smakowe ostryg rekompensują kosztowny wydatek. Ostrygi zawierają cynk, fosfor, wapń, jod, żelazo i witaminę B12. Ponadto wpływają na produkcję testosteronu, co zwiększa libido.

Ostrygi to symbol luksusu i bogactwa. Jest to drogi przysmak, ale wartości odżywcze i walory smakowe ostryg rekompensują kosztowny wydatek. Ostrygi zawierają cynk, fosfor, wapń, jod, żelazo i witaminę B12. Ponadto wpływają na produkcję testosteronu, co zwiększa libido. Ostrygi – jak kupować i przechowywać? Ostrygi należy kupować najlepiej w zaufanym sklepie, co do którego mamy pewność, że ma towar wysokiej jakości. Mocno zamknięte muszle, z wypukłą z jednej strony skorupką świadczą o świeżości mięczaków oraz o tym, że są żywe. Nawet lekko otwarte nie nadają się do spożycia. Po otwarciu muszli, zawarta w niej woda musi być klarowna, pachnieć morzem i świeżością. Kierujmy się też zasadą, że im cięższa muszla tym świeższa, ponieważ zawiera dużo wody. Ceny ostryg oscylują w granicach 3-9 zł za sztukę – największe okazy są najdroższe. Kupując ostrygi pamiętajmy, że podaje się je licząc w tuzinach. Porcja na dwie osoby to co najmniej jeden tuzin ostryg. Ostrygi przechowujemy w lodówce układając wypukłą stroną muszli do dołu, dzięki czemu nie wypłynie z nich sok. Najlepiej jeżeli są przechowywane w lodzie. Jeżeli nie ma takiej możliwości należy przykryć je wilgotną ściereczką, ponieważ ważne jest aby nie wyschły. Ostrygi muszą mieć dostęp tlenu, dlatego nie wolno zamykać ich w plastikowych workach. Jak jeść i podawać ostrygi? Aby ostrygę zjeść trzeba ją najpierw otworzyć. Najlepiej chwycić ostrygę przez ściereczkę i trzymać wypukłą stroną w dół. Otwieranie ostryg polega na wbiciu krótkiego, ostrego, solidnego noża w szpiczasty koniec ostrygi i rozewrzeć muszlę ruchem wahadłowym. W pewnym momencie muszla daje się rozchylić. Uważajmy aby nie rozlać cennego płynu. Jest wiele sposobów przygotowywania ostryg. Je się je na surowo, piecze, gotuje z nich zupę, smaży w...