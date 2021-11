"M jak miłość": Barbara Kurdej-Szatan znika z serialu! Jacek Kurski kończy współpracę z aktorką

Barbara Kurdej-Szatan opublikowała na Instagramie swoje zdjęcia z planu "M jak miłość", które zostały zrobione chwilę przed tym, jak rozpoczęła przerwę w pracy. Aktorka w swoim wpisie nawiązała do ostatniego odcinka hitowego serialu, w którym jej bohaterka dowiaduje się o ciąży i podejmuje decyzję o wyjeździe z Polski. W swoim wpisie Basia Kurdej-Szatan zapytała fanów, co według nich wydarzy się w życiu serialowej Joasi, ale takiej odpowiedzi ze strony Sławka Uniastowskiego, który w "M jak miłość" wciela się w Leszka, chyba się nie spodziewała! Jak potoczy się życie serialowej Joasi? Jak już wiemy, Barbara Kurdej-Szatan lada dzień po raz drugi zostanie mamą. Aktorka czeka na narodziny synka, dlatego już kilka miesięcy temu musiała zrobić sobie przerwę w pracy. W "M jak miłość" bohaterka grana przez Basię postanowiła zniknąć z wyjechała z Polski. Wczoraj, 15 września, został wyemitowany odcinek serialu, w którym po raz ostatni przed przerwą wystąpiła Barbara Kurdej-Szatan. W związku z tym gwiazda opublikowała na Instagramie zdjęcia z planu serialu. I jak wrażenia po ostatnim odcinku @mjakmilosc.official ❤️ ? Moim ostatnim przed przerwą, a przerwa już taaaak długo trwa 😱 ale odpoczywam cudownie :))) co byście wymyślili Asi dalej ... ? :))))) całuję ❤️- napisała gwiazda. Jak na wpis aktorki zareagowali internauci? Fani serialu są podzieleni! Część ma nadzieję, że serialowa Joasia będzie z Leszkiem, a pozostali chcą żeby związała się z Michałem (Paweł Deląg). - Żeby się okazało że to dziecko Leszka 🙈 - Ja ryczałam! Asia musi być z Leszkiem ❤️ - Ja bym chciała, żeby Asia jednak była z Michałem. 😊 - Zeby posłuchała rozsądku i była z Michałem 🤔- internauci odpowiadali na pytanie aktorki. Co ciekawe, wpis Basi Kurdej-Szatan...