Paulina Młynarska miażdży Bożenę Dykiel za wywiad w "Dzień Dobry TVN"! Fundacja odcina się od słów aktorki

Nie milkną echa wizyty Bożeny Dykiel w "Dzień Dobry TVN". Aktorka pojawiła się w programie żeby poruszyć temat depresji i zwrócić uwagę na kampanię "Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję". W pewnym momencie ambasadorka kampanii zaskoczyła swoim wyznaniem o pandemii i zaczęła reklamować specjalne okulary... Teraz słowa Bożeny Dykiel, która wspominała w programie zmarłego Wojciecha Młynarskiego skomentowała Paulina Młynarska! Do słów aktorki, która mówiła o depresji stanowczo odnieśli się również organizatorzy kampanii "Twarz depresji. Nie oceniam. Akceptuję"!

Bożena Dykiel w "Dzień Dobry TVN" o depresji i pandemii

Bożena Dykiel, która jest twarzą kampanii "Twarz depresji. Nie oceniam. Akceptuję", została zaproszona do sobotniego wydania "Dzień Dobry TVN", żeby publicznie poruszyć temat depresji. Przed kamerami aktorka wyznała, że m.in. Wojciech Młynarski zmagał się właśnie z depresją. Gwiazda serialu "Na Wspólnej" wymieniała przy okazji, co jej zdaniem, przyczynia się do depresji.

Wojtek Młynarski też chorował na depresję. To jest brak pierwiastka litu. Nie to, że się go uzupełni, ten lit. Organizm to powinien sam wytworzyć, tylko musimy mu dać do tego materiał. Wiec trzeba uważać, co się wpuszcza do pyska, nie jeść byle czego, jeść dobre rzeczy. Poza tym ruszać się, czytać, nie tylko gapić się w telefon i telewizor- mówiła Bożena Dykiel.

Na słowa Bożeny Dykiel zareagowała córka Wojciecha Młynarskiego!

Zobacz także: "Dzień Dobry TVN": Agnieszka Woźniak-Starak przerywa rozmowę z Bożeną Dykiel! Fani w szoku: "Porażka"

WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Paulina Młynarska ostro odpowiada Bożenie Dykiel!

Paulina Młynarska podsumowała wypowiedź aktorki, wytykając jej błędy. Dziennikarka w swoim wpisie opublikowanym na Facebooku zwróciła się również do organizatorów kampanii, której Bożena Dykiel jest ambasadorką.

Ponieważ to są jednak ważne rzeczy, to się odezwę. Pani Bożeno Dykiel! Tata chorował na chorobę afektywną dwubiegunową, nie zaś na depresję. Depresja jest jednym z komponentów choroby afektywnej dwubiegunowej, która jest bardzo złożoną i trudną w leczeniu dolegliwością. Choruje na to mnóstwo osób, wiele z nich nie chce się leczyć. Podobnie jest z depresją. Kiedy się nie leczą, wyniszczają nie tylko siebie, ale też swoich bliskich. Stąd akcja, której stała się Pani twarzą. Jako weteranka depresji i córka człowieka przez całe życie zmagającego się z CHAD, bardzo proszę organizatorów akcji @twarze_depresji , aby troszkę ostrożniej podchodzili do doboru znanych twarzy, które zapraszają do współpracy. O kosmicznych okularach i teoriach spiskowych Pani Bożeny Dykiel zamilczę. Miłego dnia! Dbajcie o siebie. 🍁- napisała Paulina Młynarska.

Zobacz także: Paulina Młynarska przeszła podwójną mastektomię: "Na tym etapie, miałam jeszcze wybór"

Fundacja odcina się od słów Bożeny Dykiel w "Dzień Dobry TVN"

Do kontrowersyjnej wypowiedzi Bożeny Dykiel o depresji odnieśli się również wywołani do tablicy organizatorzy kampanii "Twarze Depresji. Nie oceniam. Akceptuje", którzy odcięli się od słów aktorki.

Fundacja „Twarze depresji” od lat propaguje wiedzę o tym, że depresja jest chorobą, która wymaga leczenia. Od trzynastu edycji kampanii „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję.” podkreślamy jednoznacznie, że TYLKO połączenie farmakoterapii i psychoterapii jest najskuteczniejszą drogą walki z depresją. Promujemy wiedzę opartą na rzetelnych badaniach klinicznych – tak w kampanii jak i w magazynie „Twarze depresji”. Opinia wyrażona przez panią Bożenę Dykiel w „Dzień dobry” TVN nie jest opinią Fundacji tylko jej osobistą opinią. Nie była z nami konsultowana- czytamy w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku.

Myślicie, że Bożena Dykiel odpowie?

Zobacz także: Ewa Drzyzga szczerze o współpracy z Agnieszką Woźniak-Starak w "Dzień Dobry TVN"