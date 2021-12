Piotr Kraśko skazany za jazdę samochodem bez prawa jazdy! Jest komentarz gwiazdora TVN

Jeden z najbardziej znanych polskich bokserów, były mistrz świata WBC oraz były mistrz świata IBF, Krzysztof „Diablo” Włodarczyk został skazany i trafił do więzienia. Sprawę skomentował już promotor słynnego pięściarza, Andrzej Wasilewski. Jak się okazuje, ze względu na wyrok będzie musiał odwlec swój powrót na ring. Za co „Diablo” został pozbawiony wolności? Krzysztof "Diablo" Włodarczyk trafił do więzienia Jako pierwszy najnowsze informacje o Krzysztofie "Diablo" Włodarczyku podał "Super Express". Okazuje się, że słynny bokser miał złamać sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a za jazdę bez prawa jazdy został skazany na pięć miesięcy pozbawienia wolności. Oznacza to, że z areszty, który odbywa w Warszawie, wyjdzie najprawdopodobniej w czerwcu. Krzysiek miał sądowy zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi. Złamał go i teraz musi swoje odsiedzieć. Trafił do aresztu na warszawskim Służewcu w ostatni piątek - skomentował w rozmowie z portalem Andrzej Wasilewski, promotor pięściarza. Jak donoszą media, według nieoficjalnych informacji Krzysztof Włodarczyk będzie chciał wystąpić do sądu z wnioskiem o to, aby część kary odbywać w trybie dozoru elektronicznego. Zobacz także: Internauci ostro po emisji roastu Włodarczyka: "Dno", "Żenada". W programie padły mocne żarty! Choć w ostatnich tygodniach wiele się mówiło o powrocie Krzysztofa Włodarczyka na ring, wygląda na to, że fani będą musieli jeszcze poczekać, by zobaczyć "Diablo" w akcji. Krzysztof Włodarczyk za prowadzenie samochodu bez prawa jazdy trafił do więzienia na pięć miesięcy.