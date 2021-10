Kiedy się na nia patrzy aż trudno uwierzyć, że właśnie obchodziła 48. urodziny. Tak jak i w to, że mając taką figurę, Justyna Steczkowska tradycyjnie dostaje od bliskich kulinarne prezenty. Tym razem zamiast wielkiego tortu nasz syn Stanisław specjalnie dla mnie upiekł przepyszne jagodowo-waniliowe makaroniki. Leon zadbał o szampana i dobry obiad, a mąż zorganizował niespodziankę, którą była wizyta naszych najbliższych przyjaciół – opowiada „Party” Justyna Steczkowska. Była to też dobra okazja, by powspominać niedawny rodzinny wyjazd do Chorwacji i obejrzeć zdjęcia. Jeśli marzy Ci się zgrabna sylwetka już dziś wykorzystaj kod rabatowy Martes Sport i spraw sobie profesjonalny sprzęt do ćwiczeń. Jaki jest sekret perfekcyjnej sylwetki Justyny Steczkowskiej? Jak pisze najnowszy magazyn "Party", Justyna przyznaje, że od lat regularnie ćwiczy, przynajmniej dwa razy w tygodniu. Poza treningami staram się codziennie zrobić co najmniej sto „brzuszków”. Do tego lekko się odżywiam i piję dużo wody", zdradza. A czego Justyna Steczkowska życzyłaby sobie z okazji urodzin? Zdrowia! Dla rodziny, siebie i dla wszystkich. Chciałabym, żeby koronawirus dał nam odetchnąć i wrócić do normalności – mówi artystka, która musiała przełożyć swoją jesienną trasę z okazji 25-lecia pracy na scenie. 25 zaplanowanych wielkich koncertów zagra dopiero w przyszłym roku ", mówi. Więcej w najnowszym magazynie "Party". Nowe "Party" już od dziś w sprzedaży: