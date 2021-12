Doda wbija szpilę byłemu mężowi! "Chciałabym się w końcu uwolnić"

Doda w miniony wtorek zorganizowała live'a na swoim Instagramie, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące problemów z ostatecznym montażem filmu "Dziewczyny z Dubaju". Wśród pytań od mediów i widzów, nie zabrakło także tych dotyczących relacji Dody z byłym partnerem, Emilem Stępniem. Choć wokalistka nie zdecydowała się na ujawnienie dokładnych powodów dotyczących rozpadu ich związku, to jednak nie szczędziła producentowi gorzkich słów. Jak wspomniała, małżeństwo doprowadziło ją jednak do poważnych problemów zdrowotnych, które musiała przepracować na terapii. Co dokładnie się działo? Sprawdźcie szczegóły. Zobacz także: Doda pokazała, jak znosi trudny okres po aferze wokół "Dziewczyn z Dubaju"! Ma ogromne wsparcie Doda będzie walczyć o dobro filmu "Dziewczyny z Dubaju" Ten tydzień rozpoczął się dla Dody bardzo niekorzystnie. W poniedziałek, wokalistka i producentka kreatywna filmu "Dziewczyny z Dubaju" razem z reżyserką tego dzieła, Marią Sadowską , pojechały do montażowni, aby dokonać ostatecznego montażu. Niestety, tam artystki zastały... zamknięte drzwi . Według relacji piosenkarki, jej były partner, Emil Stępień, zablokował im możliwość dokonania final cuta. - Emil napisał oficjalne maile, że nie mamy prawa dotykać filmu, któremu poświęciłyśmy ostatnie dwa lata. I nikt nie rozumie, dlaczego tak się zachowuje. Bo i dystrybutor i wszyscy, którzy byli na pokazach prywatnych, bo to one były, żebyśmy wiedzieli, co poprawić, wszyscy mówią, że film jest za długi. Czujemy się wykorzystane, kopnięte w tyłek. Tak naprawdę Emil jest jednym królem i władcą tego filmu i odciął nas od tego, co robiłyśmy - relacjonowała Doda. Zobacz także: Doda odcina się od "Dziewczyn z...