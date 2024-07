Małgorzata Rozenek i Kinga Rusin mają konflikt?! Do nietypowej sytuacji między obiema paniami doszło dziś na Instagramie. O co poszło? Kinga Rusin w towarzystwie swojej przyjaciółki Karoliny Ferenstein-Kraśko wypoczywa właśnie na Mazurach. Na instagramowym profilu żony Piotra Kraśki pojawiła się fotka, na którym obie panie wypoczywają na łodzi. Jedna z fanek skomentowała, że na tym zdjęciu Kinga Rusin wygląda podobnie do Victorii Beckham. Prezenterka natychmiast wychwyciła ten komentarz i zażartowała, nawiązując do koszulki Małgorzaty Rozenek z konferencji programu "Azja Express". Polecamy: Jak rozmową rozwiązać konflikt w związku?

Reklama

Ja jak Victoria a Malina (to ksywka Karoliny Ferenstein-Kraśko - przypis red.) jak Lady - napisała Kinga Rusin w komentarzu.

Przypomnijmy, że Małgorzata Rozenek na spotkaniu promującym najnowszy program stacji TVN pojawiła się w t-shircie z napisem "Me is Rozenek Lady Victoria - Niepotrzebne skreślić [x]". W ten sposób zażartowała z pewnej sytuacji z programu "Azja Express", w której podała się za Victorię Beckham. Małgorzata Rozenek postanowiła zażartować z komentarza Kingi i niemal natychmiast po jej słowach, zamieściła na Instagramie seksowne zdjęcie w bikini z wymownym podpisem.

Dla wszystkich moich mniej lub bardziej znanych fanek: "Jak" robi różnicę - napisała.

Riposta Małgosi Rozenek skłoniła do odpowiedzi Kingę Rusin. Na Instagramie Karoliny Ferenstein-Kraśko pojawiła się fotka dłoni ułożonej w znak zwycięstwa.

Na koniec dnia #victoria.

Myślicie, że między Małgorzatą Rozenek, dwaniej znaną jako Perfekcyjna Pani Domu, a Kingą Rusin jest konflikt?! A może to tylko niewinne żarty?

Zobacz także

Podoba ci się stylizacja Małgorzaty Rozenek z konferencji programu "Azja Express"? Żakiet i koszulka z zabawnym napisem to zawsze dobre połączenie!

Zobacz też: Małgorzata Rozenek zdradza szczegóły ślubu: "To jest mój ostatni ślub. Prawdopodobnie". Kto pojawi się na ceremonii?

Kinga Rusin i Karolina Ferenstein-Kraśko wypoczywają na Mazurach. Prezenterka delikatnie zażartowała z Małgorzaty Rozenek...

Podobają ci się stylizajce przyjaciółek? Kinga opalała się w swojej ulubionej czapce z daszkiem, a Karolina miała na ręce elegancki zegarek.

Instagram

Instagram

Odpowiedź Małgorzaty Rozenek była natychmiastowa!

Instagram

Poszło o tę koszulkę Małgosi z konferencji programu "Azja Express". A my nie możemy oderwać wzroku od zaręczynowego pierścionka Małgosi! Podoba wam się kolorowa torebka Rozenek?

ons.pl

Reklama

Kinga Rusin i Karolina Ferenstein-Kraśko odpowiedziały na ripostę Rozenek.