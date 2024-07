Małgorzata Rozenek zdradziła szczegóły ślubu z Radosławem Majdanem. Gwiazda TVN i sportowiec od kilku miesięcy przygotowują się do uroczystości, która odbędzie się już 10 września. Wiemy już, że trzy kreacje dla panny młodej zaprojektuje Ewa Minge, a świadkową Małgorzaty Rozenek będzie jej wieloletnia przyjaciółka, Sylwia Przybylska. Prowadząca "Projekt Lady" w rozmowie z Super Expressem zdradziła, że jej ślub z Majdanem z pewnością będzie pięknym wydarzeniem.

Mamy z Radkiem swoje wizje ślubu, ale mamy już taką skondensowaną istotę: to na pewno będzie święto dla najbliższych, to będzie małe, ale na pewno pięknie wyglądające wydarzenie. Suknie będę miała trzy. Tak bym chciała. To jest mój ostatni ślub. Nie pierwszy, ale ostatni. Prawdopodobnie. Więc tym razem poszaleję z sukniami. Jednego dnia chcę być bardziej romantyczna, drugiego bardziej rozważna, trzeciego drapieżna. Tak naprawdę nie wiem w końcu, jaki będę miała humor w momencie wybicia godziny zero- przyznała gwiazda TVN.