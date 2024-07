Afery pod wpisami Małgorzaty Rozenek-Majdan chyba nikogo już nie dziwią. Celebrytka wywołuje burzę niemal co drugim postem. Oczywiście duża w tym zasługa internautów, którzy potrafią przyczepić się każdego szczegółu i korzystają z okazji, by wbić szpilę byłej prowadzącej „Dzień dobry TVN”. Od pewnego czasu ci sugerują, że Małgorzata Rozenek-Majdan ingerowała w swoją urodę.

Część internautów nie daje za wygraną i wciąż wypisuje w komentarzach, że Małgorzata Rozenek-Majdan ostatnio skorzystała z usług medycyny estetycznej. Choć lata w show-biznesie sprawiły, że była prowadząca „Dzień dobry TVN” uodporniła się na krytyczne komentarze, to czasem postanawia utrzeć nosa hejterom.

Ostatnio Małgorzata Rozenek-Majdan opublikowała wiadomość, jaką wysłała jej jedna z internautek. Fanka w miłych słowach powiedziała, co sądzi o gwieździe TVN – wbrew zarzutom o utratę naturalności. Dziewczyna postanowiła wesprzeć Perfekcyjną panią domu.

Dzień dobry, nigdy tego nie robię (nie piszę do znanych, aczkolwiek obcych mi ludzi), ale hejt, który wylał się pod pani ostatnią rolką, po prostu mnie przygniótł. Jeśli kiedyś pani to przeczyta i będzie to miało jakiekolwiek znaczenie, to uważam, że jest pani olśniewająca. Nie wiem, czy przemawia przez nas zazdrość, czy inne złe emocje, ale publiczne pisanie tak obrzydliwych komentarzy powinno skutkować co najmniej rozstrojem żołądka, żeby każdy miał czas i okazję zastanowić się nad sobą. Nie wyobrażam sobie, jaki ogrom pracy, samozaparcia i dyscypliny trzeba w sobie znaleźć, żeby tak wyglądać. Genialnie! Szanuję i podziwiam

– napisała internautka.