Małgorzata Rozenek jest jedną z czołowych gwiazd w rodzimym show-biznesie. Największą popularność zawdzięcza programom takie jak: "Perfekcyjna pani domu" czy "Projekt Lady". Przez pewien czas prowadziła nawet "Dzień Dobry TVN". Obecnie nieczęsto pojawia się na szklanym ekranie, dlatego skupia się przede wszystkim na prowadzeniu Instagrama. Tam też podzieliła się z odbiorcami urywkami z kolejnej sesji zdjęciowej. Widok wywołał lawinę komentarzy.

Nie od dziś wizerunek Małgorzaty Rozenek budzi emocje. Celebrytka nie ukrywa, że śmiało eksperymentuje ze swoim wyglądem, wprowadzając drobne zmiany. W pewnym momencie jednak zaczęło to rodzić oburzenie wśród jej fanów, którzy sugerowali, że nie poznają już swojej ulubienicy. Tym razem Małgorzata opublikowała kilka ujęć z kolejnej sesji zdjęciowej, do której wykonano jej fryzurę i makijaż.

Internauci nie mogli przejść obojętnie i w ułamku sekundy obsypali ją komplementami, przyznając, że wygląda rewelacyjnie. Nie wszyscy byli jednak tego samego zdania, bo co poniektórzy odważnie oznajmili, że nie do końca podoba im się to, co widzą.

Coraz bardziej niepodobna do siebie. Zastanawiałam się, kto to jest? Dopiero zobaczyłam podpis. Szok

Zdaje się jednak, że Małgorzata Rozenek przywykła już do skrajnych opinii, bo komentarze internautów postanowiła zostawić bez echa.

Ukochana żona Radosława Majdana nie ukrywa, że chętnie decyduje się na drobne poprawki w wyglądzie. Kilka miesięcy temu gościła w programie "Mówię wam", gdzie w rozmowie z Mateuszem Hładkim uchyliła rąbka tajemnicy, przyznając, że jest wdzięczna lekarzom.