Małgorzata Rozenek od lat cieszy się ogromną popularnością i sympatią fanów. Choć w ostatnim czasie nieco rzadziej pokazuje się w telewizji, to jednak jej wielbiciele mogą na bieżąco śledzić jej losy za pośrednictwem Instagrama. To właśnie w tym miejscu pojawiło się nowe zdjęcie gwiazdy, które znów sprawiło, że w sieci zawrzało! Nie zabrakło komplementów, choć niektórzy też przyznają wprost, że nie poznali Małgorzaty Rozenek na nowym zdjęciu.

Małgorzata Rozenek pochwaliła się nowym zdjęciem. W komentarzach poruszenie

Małgorzata Rozenek należy do grona gwiazd, które regularnie dzielą się swoim życiem za pośrednictwem mediów społecznościowych. Prezenterka każdego dnia odzywa się do swoich fanów i relacjonuje im swoje poczynania. Na swoim Instagramie zgromadziła pokaźne grono odbiorców, bo obserwuje ją ponad 1.5 mln internautów! To jeden z najlepszych wyników wśród polskich gwiazd.

Na swoim Instagramie gwiazda dzieli się nie tylko swoimi poczynaniami zawodowymi, ale także kadrami z życia prywatnego. Nie brakuje ujęć Małgorzaty Rozenek z jej pociechami czy ukochanym mężem, Radosławem. Prezenterka regularnie zamieszcza też relacje z siłowni i tym samym zachęca i motywuje swoich fanów do aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Żona Radosława Majdana nie zapomina również o zdjęciach ze swoimi czworonożnymi pupilami! Jak wiadomo, gwiazda TVN kocha zwierzaki i sama jest szczęśliwą posiadaczką kilku piesków.

I właśnie na Instagramie Małgorzaty Rozenek wylądowało nowe zdjęcie, na którym widzimy ją razem z Williamem - pieskiem rasy basset hound, który dołączył do ich rodziny w październiku ubiegłego roku. Nowa fotka, która pojawiła się na Instagramie gwiazdy TVN, natychmiast przyciągnęła wzrok fanów. Wielu z nich najpierw zwróciło uwagę na to, jak wyrósł William!

Basset większy od swojej pani

Piesek większy od Pani. Ale cudowne ujęcie

Cudowny pies - piszą internauci

Instagram/Małgorzata Rozenek

Pozostali oczywiście zwrócili uwagę na samo ujęcie Małgorzaty Rozenek. Niektórzy przyznali wprost, że z trudem rozpoznali gwiazdę na nowej fotce!

Nie podobna już Pani do siebie

Kolejni zaś nie szczędzili żonie Radosława Majdana lawiny komplementów. Pojawiły się nawet porównania, że Małgorzata Rozenek wygląda jak nastolatka!

Wygląda Pani jak nastolatka! A Panią Ann ja również cenię bardzo ! Basset - marzenie ... . Pozdrawiam serdecznie !

Jak można być tak piękną?

Ma pani buzię na tym zdjęciu jak porcelanowa laleczka, ślicznie się udało to zdjęcie

Też tak uważacie?

