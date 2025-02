Małgorzata Rozenek to postać, której przemiany śledzi wielu Polaków. Niedawno prezenterka wzięła udział w dyskusji, w której ujawniła, jakie zabiegi medycyny estetycznej stosuje, aby uzyskać lepszy wygląd. Reakcje internautów, jak zawsze, były mieszane, ale jedna rzecz jest pewna – prezenterka nie przestaje intrygować. Rozenek podała, że korzysta z mezoterapii, botoksu i stymulatorów tkankowych, ale ... na tym nie koniec. Co z jej biustem? Będziecie zaskoczeni!

Pierścionki, piercing, zmiany fryzur i tatuaże – to tylko niektóre z wizualnych zmian, na które decydują się gwiazdy. Jednak Małgorzata Rozenek postanowiła pójść o krok dalej, podejmując się operacji zmniejszenia biustu. Jak sama twierdzi, zmiana ta była podyktowana chęcią uzyskania bardziej sportowej sylwetki oraz ułatwieniem sobie uprawiania sportów. Duży biust, jak podkreśliła Rozenek, optycznie zwiększa całą sylwetkę i może być przeszkodą w aktywności fizycznej, do której przykłada teraz większą wagę. Przy okazji gwiazda wyjawiła, jakim zabiegom na twarz się poddała - zaserwowała całą listę:

Mezoterapia, botoks, stymulatory tkankowe. Bo ja myślałam, że pytamy o twarz, ale jakbyśmy pytali ogólnie, no to wiadomo, że biust i to parę razy. W obie strony. Dlatego że teraz podobają mi się bardziej sportowe sylwetki. Duży biust ma to do siebie, że optycznie powiększa całą sylwetkę i po prostu dużo trudniej jest uprawiać sport

- zdradziła Małgorzata Rozenek.