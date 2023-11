Jacek Rozenek rozwija się na wielu polach. Aktor niedawno wydał książkę o zaskakującym tytule "Padnij, Powstań! Życie po udarze", w której, jak mówi sam tytuł, opowiada o swoim doświadczeniu po udarze i radzi czytelnikom, jak przetrwać taką trudną zdrowotną sytuację. Ostatnio Jacek Rozenek wybrał się na spotkanie autorskie do biblioteki w Koluszkach, gdzie fani, oprócz rozmowy z samym autorem książki, mieli nie lada okazję, by zobaczyć jego nową partnerkę!

Mimo że medialne małżeństwo Jacka Rozenka z Małgorzatą Rozenek-Majdan dobiegło już końca jakiś czas temu, fani nadal chętnie śledzą losy byłego męża obecnej żony Radosława Majdana. Teraz czytelnicy mają okazję zapoznać się z najnowszą książką autorstwa Jacka Rozenka, gdzie autor zdradza swoje przemyślenia związane z udarem, którego sam doznał kilka lat temu. Z tej okazji Jacek Rozenek wybrał się na spotkanie autorskie, które odbyło się w bibliotece w Koluszkach. Nie tylko opowiadał tam o swoim nowym projekcie, ale również miał nieocenione wsparcie swojej nowej partnerki!

Jak przekazał "Pudelek", powołując się na słowa jednej z osób obecnych na spotkaniu, Jacek Rozenek i jego nowa ukochana nie szczędzili sobie czułości. Aktor mógł liczyć na wsparcie partnerki, która cały czas starała się być blisko niego.

Pojawili się we dwoje na spotkaniu Jacka Rozenka z czytelnikami Biblioteki Miejskiej w Koluszkach. Przyjechali razem, ona była cały czas blisko aktora, wspierała go podczas wystąpień, łapała świetny kontakt z organizatorami i fanami, którzy przychodzili z nim porozmawiać. On spoglądał na nią z dumą i chętnie pozowali razem do zdjęć

- przekazał ''Pudelek'', powołując się na słowa jednego z gości spotkania.