Najstarszy syn Małgorzaty Rozenek-Majdan i Jacka Rozenka właśnie skończył 18. lat. Z tej okazji mógł liczyć na wyjątkowy prezent, imponujący tort nawiązujący do kultury japońskiej, którą się interesuje i mnóstwo życzeń od najbliższych. Radosław Majdan skierował do Stanisława wyjątkowe słowa i opublikował poruszający post w mediach społecznościowych... To trzeba przeczytać!

Reklama

Radosław Majdan zamieścił wyjątkowe życzenia dla syna Małgorzaty Rozenek

To wyjątkowy czas dla Stanisława Rozenka, który właśnie wkroczył w dorosłość. Najstarszy syn Małgorzaty Rozenek w tym roku zdaje maturę i jak zdradziła jego mama w rozmowie z nami, planuje studia za granicą. Wygląda na to, że Stanisław już niebawem wyprowadzi się z domu, a tymczasem Radosław Majdan nie może uwierzyć, że chłopiec tak wyrósł i wraca wspomnieniami do czasów jego komunii. Mąż Małgorzaty Rozenek złożył Stanisławowi poruszające życzenia. Padły piękne słowa dotyczące przyszłości:

Stasiu wszystkiego najlepszego z okazji 18. urodzin. Wchodzisz w dorosłe życie, a my cały czas pamiętamy Twoją Komunię i zastanawiamy się, kiedy to zleciało. Wiem, że masz swoje marzenia i życzę Ci, żebyś na drodze ich spełnienia spotkał wielu wyjątkowych ludzi, a na końcu tej drogi był dumny i szczęśliwy, że Ci się udało. Wszystkiego najlepszego @s_rozenek napisał Radosław Majdan

W komentarzach pojawiło się mnóstwo życzeń dla Stanisława, ale jedna z obserwatorek Radosława Majdana postanowiła wbić szpilę i zapytała, czemu składa życzenia na Instagramie, a nie osobiście:

Ale dlaczego życzenia na insta to w domu się nie widzicie ? Nie rozumiem tego fenomenu zapytała wprost internautka

Reklama

Radosław Majdan błyskawicznie odpowiedział na ten uszczypliwy komentarz i napisał:

Pewien człowiek kiedyś powiedział: ,,jeśli nie rozumiesz Świata, to nie wymagaj, aby On Ciebie zrozumiał “

Radosław Majdan PIOTR KAMIONKA/REPORTER

Instagram @m_rozenek