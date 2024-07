Małgorzata Rozenek okrzyknęła się Victorią Beckham! Gwiazda rozśmieszyła wszystkich podczas konferencji ramówkowej TVN. W czasie spotkania dla dziennikarzy prezentowany był nowy spot ramówkowy, który już niedługo widzowie będą mogli obejrzeć na antenie stacji. Oprócz niego emitowano także fragmenty programów, które zagoszczą w jesiennej ramówce. Wśród nich znalazła się nowość - program "Azja Express", w którym Małgorzata Rozenek wzięła udział wraz z Radosławem Majdanem.

W show uczestnicy, gdzieś w dalekiej Azji, muszą starać się o to, by w jakiś sposób zdobyś pieniądze, zjeść i przetransportować się do wyznaczonego miejsca. Muszą w związku z tym mocno kombinować. Małgorzata Rozenek wpadła jednak na cudowny pomysł! Wraz z Radosławem Majdanem autokarze pełnym ludzi zaczęli udawać, że są najsłynniejszą sportową parą na świecie, czyli Davidem Beckhamem i Victorią Beckham:

Rozenek: He is David Beckham. Me is Victoria Beckham.

To zdanie zrobiło furorę i z pewnością wszyscy czekają już na "Azję Express". A jak tłumaczy się z tego sama zainteresowana?

W miejscach, w których byliśmy ludzie bardzo mało mówili po angielsku. Pytali nas, co robimy, czym się zajmujemy. Oni nawet nie rozumieli słowa "footballer", więc ja już nie wiedząc co powiedzieć, powiedziałam "David Beckham", którego każdy zna. To był tylko taki żart!

