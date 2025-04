W "Dzień Dobry TVN" Radosław Majdan poruszył temat swojej relacji z dziećmi Małgorzaty Rozenek z poprzedniego małżeństwa z Jackiem Rozenkiem. Opowiadał, jak na przestrzeni lat budował więź ze Stanisławem i Tadeuszem. Podkreślił, że od samego początku traktował chłopców z szacunkiem i starał się, aby czuli się przy nim swobodnie. A jak do niego mówią?

Radosław Majdan szczerze o relacji z synami Małgorzaty Rozenek!

Radosław Majdan zdradził, że synowie Małgorzaty Rozenek zwracają się do niego po imieniu. To świadomy wybór, na który Radosław nigdy nie naciskał. Mówiąc o tym w programie, zaznaczył, że nigdy nie chciał nikogo zmuszać do nazywania go "tatą" i cieszy się, że chłopcy czują się przy nim komfortowo.

U nas role te role były bardzo jasno określone od początku. Chłopcy mają swojego tatę, którego kochają, szanują i ja nigdy nie chciałem wchodzić w tę rolę, ani go zastępować. powiedział Radosław Majdan w 'Dzień dobry TVN'

Były piłkarz nie ukrywa, że już na początku relacji z Małgorzatą Rozenek, wiedział, jak ważni dla niej są synowie:

Zaczynając spotykać się z Małgosią, miałem też świadomość, jak ważni dla niej są jej synowie. Tak naprawdę Tadziu i Staś to priorytet jej życia i to wszystko, co w swoim życiu układa i planuje, to dbając o ich szczęście. Wiedziałem, że wchodząc w ten układ, w tę rodzinę, że to będzie dla mnie również ważne dodał były piłkarz.

Zaskakujące pytanie Tadeusza do Radosława Majdana

Radosław Majdan opowiedział również o swoich pierwszych spotkaniach ze Stanisławem i Tadeuszem. Zdradził, że relacje budowane były stopniowo i z dużą dozą cierpliwości. Zależało mu na tym, by dzieci same zaakceptowały go w swoim życiu i by wszystko działo się naturalnie, bez presji i wymuszonych gestów.

Okazuje się, że podczas wspólnej kolacji, siedmioletni wówczas Tadeusz zapytał wprost kim dla niego jest Radosław Majdan. Tak ich rozmowę wspomina piłkarz:

Kiedyś siedmioletni Tadek przy kolacji tak nagle zapytał się mnie: 'Radku, a kim ty dla mnie jesteś?'. 'Jestem twoim przyjacielem. Jestem osobą, która zawsze stanie za tobą, kiedykolwiek będziesz miał w swoim życiu problem, to ja jestem po to, żeby ci pomóc go rozwiązać. Zawsze możesz przyjść do mnie, z każdą radą, z każdym problemem, z każdym dylematem. Pamiętaj, ja zawsze jestem za tobą i jestem zawsze po twojej stronie Radosław Majdan przytoczył rozmowę z Tadeuszem

