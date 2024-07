Małgorzata Rozenek pojawiła się dziś na konferencji "Azja Express" w koszulce z napisem. Jakim?

Me is Rozenek Lady Victoria - Niepotrzebne skreślić [x].

W zabawny sposób Małgosia Rozenek chce zakończyć temat, który ciągnie się od ramówki TVN, czyli fragmentu show, na którym Rozenek i Majdan - by zarobić pieniądze w autokarze pełnym ludzi - zaczęli udawać, że są najsłynniejszą sportową parą na świecie, czyli Davidem Beckhamem i Victorią Beckham:

Rozenek: He is David Beckham. Me is Victoria Beckham - ta wypowiedź odbiła się szerokim echem.