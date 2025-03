Po opublikowaniu nowego zdjęcia na Instagramie, Paulla wzbudziła ogromne zainteresowanie fanów. Jej odmieniony wygląd skłonił internautów do porównań z Małgorzatą Rozenek-Majdan. Wokalistka nie pozostawiła tego bez komentarza – jej ostra odpowiedź zaskoczyła wszystkich.

Paulla, a właściwie Paulina Ignasiak, od lat znana jest na polskiej scenie muzycznej. Tym razem jednak zrobiło się o niej głośno nie za sprawą muzyki, a nowej fryzury. Wokalistka pochwaliła się na Instagramie zdjęciem, na którym prezentuje długie, jasne włosy. Fani natychmiast dostrzegli podobieństwo do Małgorzaty Rozenek-Majdan.

Paulla nie pozostawiła tego bez komentarza. Zrobiło się niemiło!

To ja będę bardziej kreatywna, ok? Będąca w ocenie, złośliwa, małostkowa i skupiająca się na życiu innych. W dodatku ograniczona bo nie wie jeszcze, że wszystko co mówisz i wysyłasz innym, tego doświadczysz we własnym życiu!

- odpisała wokalistka.