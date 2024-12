Ukochana żona Radosława Majdana chętnie relacjonuje swoje życie, zarówno zawodowe, jak i prywatne, w mediach społecznościowych. Nie zapomniała o swoich odbiorcach również w święta i sukcesywnie wrzucała do sieci nowe ujęcia. Najnowsze odbiło się jednak dość szerokim echem i nie wszystkim przypadło do gustu. Można się zdziwić, o co poszło.

Małgorzata Rozenek jest jedną z popularniejszych w rodzimym show-biznesie gwiazd. Największą rozpoznawalność przyniósł jej program "Perfekcyjna pani domu", dzięki któremu zaczęła zyskiwać posadę również w innych formatach. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć ją chociażby w "Projekt Lady", a także przez pewien czas prowadziła "Dzień Dobry TVN". Celebrytka chętnie ima się nowych zajęć, które pozwalają jej stale rozwijać karierę.

Nie w sposób więc nie wspomnieć, że od lat jest również bardzo aktywna na Instagramie, gdzie skrupulatnie relacjonuje życie prywatne i zawodowe. W tym pierwszym ostatnimi czasy działo się naprawdę sporo, bo 18-letni Stanisław wyfrunął z gniazda, udając się na studia do Francji. Młodszy z kolei, 14-letni Tadeusz, dostał się na roczną międzyszkolną wymianę do Stanów Zjednoczonych. Małgosia i Radosław całą swoją uwagę poświęcają więc obecnie najmłodszemu, 4-letniemu Heniowi, na którego wydają prawdziwe krocie.

Na szczęście z okazji świąt cała rodzina znów była razem, czym oczywiście celebrytka pochwaliła się w sieci. Okazało się jednak, że po kilku dniach Małgorzata Rozenek miała już dość świętowania, o czym wyraźnie dała znać pod najnowszym... rodzinnym zdjęciem!

Pewna internautka, wyraźnie skonsternowana słowami gwiazdy, postanowiła dopytać, dlaczego ta tak cieszy się z końca magicznego okresu. Rozenek odpowiedziała krótko:

Nie tylko to jednak zwróciło uwagę odbiorców. Co poniektórzy wytknęli Rozenek, że na rodzinnej fotce przytula się tylko do Radosława i małego Henia, z kolei starsi synowie zostali zepchnięci na dalszy plan.

Tym razem celebrytka nie włączyła się do dyskusji, ale jak się okazało, wcale nie było to potrzebne. Między internautami wywiązała się ostra wymiana zdań! Jedna z fanek zauważyła, że Stanisław i Tadeusz są już w takim wieku, iż zapewne nie lubują się już w przytulaskach z mamą.

Takie tłumaczenie nie było jednak satysfakcjonujące dla większości. Kolejna obserwatorka stwierdziła:

Inna przyznała natomiast: