Choć Małgorzata Rozenek zawsze bardzo dbała o swój wygląd, w ostatnich miesiącach jej praca nad sobą jeszcze bardziej się zintensyfikowała. Wszystko za sprawą przygotowań do programu "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz", emitowanego w TVN. To jeszcze nie wszystko! Za sprawą komentarzy fanów prezenterka zabrała głos w kwestii poprawek urody, którym się poddała. Tą wypowiedzią uciszy hejterów?

Małgorzata Rozenek od lat wzbudza ogromne emocje wśród fanów, nie tylko za sprawą swoich programów telewizyjnych, ale również treści, które publikuje w sieci. Z biegiem lat nie milkną też komentarze na temat jej wyglądu, które w ostatnim czasie zdecydowanie przybrały na sile.

Niedawno Małgorzata Rozenek zaprezentowała się w odważnej kreacji na pokazie Paprocki&Brzozowski gdzie zachwyciła kreacją odsłaniającą ciało Niestety, prezenterka w ostatnim czasie nie uniknęła krytycznych komentarzy fanów, którzy wprost pisali, że ... trudno ją rozpoznać:

Pani Małgosia przestała być już podobna do siebie samej. Jednak trzeba przyznać, że na swój wiek wygląda młodo. Bardzo ładne włosy

