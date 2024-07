Po wszelkich kłótniach wskazana jest indywidualna refleksja. Konflikt można rozwiązać poprzez: znalezienie jego przyczyny, rozmowę o swoich emocjach oraz ustalenie zasad postępowania. Na koniec potrzebne są przeprosiny, wybaczenie sobie nawzajem błędów oraz praca nad ich unikaniem.

Konflikt w związku jest sprawdzianem waszej zażyłości. Jeśli wyjaśnicie sobie wszystkie wątpliwości, przyznacie do błędów i wybaczycie, w przyszłości nie będzie między wami niechęci.

Zastanówcie się nad swoim postępowaniem

Kiedy dojdzie do poważnej kłótni w waszym związku, nie podejmujcie pochopnych decyzji. Być może macie ochotę powiedzieć partnerowi coś niemiłego lub wręcz się rozstać. Istotne decyzje i działania powinny być podejmowane racjonalnie, bez wpływu emocji. Po kłótni zejdźcie sobie z drogi i zastanówcie, jakie czynniki wywołały konflikt. Być może obraziliście partnera, zdradziliście go lub podjęliście ważną decyzję bez jego zgody. Dajcie sobie czas na przemyślenia.

Postarajcie się znaleźć przyczynę konfliktu

Najlepiej dzień po kłótni umówcie się na rozmowę i wspólnie poszukajcie źródła konfliktu. Spotkajcie się w miejscu, w którym oboje czujecie się bezpiecznie oraz możecie swobodnie i długo rozmawiać, na przykład w parku lub ulubionej kawiarni. Zapytajcie partnera, dlaczego się zdenerwował i co kierowało jego zachowaniem. Wszystkie czynniki zapiszcie na kartce, a następnie kolejno omówcie każdy z nich. Zdarza się, że konflikt w związku jest spowodowany dawnymi urazami lub problemami, których nie rozwiązaliście. Porozmawiajcie o tym.

Powiedzcie o swoich uczuciach, na przykład złości lub strachu

Podczas rozmowy z partnerem konkretnie wyrażajcie swoje emocje. Mówcie:

zdenerwowałem się, bo…,

przykro mi, że…,

jest mi smutno, kiedy…,

jestem sfrustrowany, ponieważ…,

boję się, gdyż…,

czuję się zmartwiony, bo…,

niepokoję się, gdy…,

chcę…,

potrzebuję…,

oczekuję….

Pamiętajcie, by zawsze mówić o własnych uczuciach, nie partnera. Nie szantażujcie go emocjonalnie i nie oskarżajcie o swoje problemy. Unikajcie stwierdzeń:

bo ty zawsze…,

bo ty nigdy…,

nie zależy ci na mnie…,

nie kochasz mnie.

Mówcie też, jak ważny jest dla was partner, podkreślajcie dobre cechy i zachowania. To pomaga w cementowaniu związku i wyzwala pozytywne emocje.

Ustalcie zasady dalszego postępowania

Po omówieniu przyczyn konfliktu i stanu waszych emocji przejdźcie do ustalania zasad dalszego postępowania. Możecie na kartce napisać kontrakt, w którym zawrzecie:

jakich przykrych słów nie będziecie sobie mówić,

jak będziecie postępowali w przypadku kolejnych kłótni,

co możecie zrobić, by uniknąć konfliktów,

zobowiązania do konkretnych zachowań.

Wybaczcie sobie błędy i nie chowajcie urazy

Na koniec rozmowy przyznajcie przed partnerem, czym go zraniliście i przeproście go za to. Ważne, byście nie stawiali się w pozycji osoby nieomylnej, która nie popełnia błędów. Wybaczcie również partnerowi jego nieodpowiednie postępowanie i powiedzcie mu o tym. Etap przeprosin i wybaczenia scali wasz związek, gdyż poczujecie się bardziej zżyci. Będzie też świetnym sposobem na zakończenie konfliktu. Przeprosiny są ostatnim momentem, w którym możecie dopowiedzieć coś odnośnie kłótni. Jeśli więc czujecie, że nie wszystko zostało omówione lub ustalone, wróćcie do wcześniejszych etapów rozmowy. W ten sposób unikniecie ciągłego wracania do konfliktu.