Małgorzata Rozenek jest inspiracją dla wielu kobiet. Fanki śledzą ją w mediach społecznościowych, aby zaczerpnąć pomysły na stylizację czy fryzurę, a od pewnego czasu gwiazda jest także posiadaczką długich, gęstych włosów, co oczywiście jest podziwiane przez internautki. Teraz wyszło na jaw, ile trzeba zapłacić za taką fryzurę, którą obecnie nosi celebrytka. Nie uwierzycie!

Małgorzata Rozenek jest jedną z topowych gwiazd polskiego show-biznesu i od zawsze wzbudza zachwyt wśród odbiorców. Nie jest tajemnicą, że celebrytka bardzo dba o swój wygląd i korzysta z usług z górnej półki. Teraz okazuje się, że salon fryzjerski, w którym Małgorzata Rozenek przedłuża swoje włosy to jedno z topowych miejsc na mapie Warszawy. Właścicielka firmy właśnie wyjawiła, z jakimi kosztami należy się liczyć, chcąc mieć włosy dokładnie takie jak uwielbiana przez fanów Małgorzata Rozenek!

Warto zaznaczyć, że Małgorzata Rozenek nie musi płacić za przedłużenie włosów, ponieważ fryzjerka robi jej to w ramach współpracy reklamowej. Podana cena jest kosztem, z jakim musi mierzyć się osoba "z ulicy".

U Małgosi zakładamy bardzo dużo włosów, bo jest to aż 200 g. W cenę wliczony jest wybór włosów, dobór odpowiedniego koloru, przerobienie włosów na pasemka i oczywiście aplikacja. Łączy koszt to cena około 6 600 złotych. Takie włosy należy podciągać maksimum co 4 miesiące. Koszt podciągania w przypadku 200 g. to koszt 900 złotych. Do tego dochodzi specjalna szczotka - koszt 79 zł. Łączny roczny koszt tak dużej objętości 200 gramów to 9 379 złotych

- zdradziła właścicielka salonu.