Artur Andrus powiedział wiele ciepłych słów o Zbigniewie Wodeckim w TVN24:

On potrafił innym dawać uśmiech. On lubił, jak ludzie na jego widok się uśmiechali, jak mógł zrobić coś takiego nawet w poważnym koncercie, gdzieś jakiś żarcik wykombinować, jakiś tekst zmienić, żeby kolegów trochę rozbawić i publiczności dać jak najwięcej radości. Zbyszek cały był muzyką. Ja sobie teraz uświadomiłem, kiedy sobie pomyślałem jaka to jest strata, że on był dla każdego rodzaju publiczności. I dla tych, którzy lubili sobie posłuchać piosenki tylu "Pszczółka Maja", ale biorąc pod uwagę kiedy przypomniał swoje utwory z Mitch &mitch, też dla bardzo wyrobionej publiczności. Cały wachlarz, tego co można bylo w piosence przekazać, to Zbyszek przekazywał.

Talent Zbigniewa Wodeckiego onieśmielał, że można być tak utalentowanym człowiekiem, ale on sam ośmielał z kolei. W nim nie było wielkiej gwiazdy, żeby unikał ludzi, żeby się izolował od ludzi. On miał z wszystkimi bardzo dobry kontakt. On bardzo miło traktował młodszych muzyków. Oni czuli, że Zbyszkowi zależy na ich współpracy.

Miał wielkie poczucie humoru, wielki dystans do samego z siebie.