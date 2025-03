Rafał Maserak to polski tancerz, choreograf i instruktor tańca, urodzony 17 lutego 1984 roku w Warszawie. Swoją przygodę z tańcem rozpoczął w 1994 roku, koncentrując się na tańcu towarzyskim. W trakcie kariery zawodowej tańczył m.in. z Sylwią Zając, Kamilą Kajak i Magdaleną Soszyńską. Posiada najwyższą klasę taneczną "S" w tańcach latynoamerykańskich.

W latach 2005–2011 oraz 2014–2022 Rafał Maserak pełnił rolę trenera tańca w programie "Taniec z Gwiazdami". Wystąpił w wielu edycjach show, partnerując takim gwiazdom jak Małgorzata Foremniak, Aleksandra Kwaśniewska, Anna Mucha czy Julia Kamińska. Z Anną Muchą i Julią Kamińską zdobył Kryształową Kulę, wygrywając odpowiednio 10. i 11. edycję programu. Od 2024 roku zasiada w jury "Tańca z Gwiazdami", oceniając występy uczestników.

Po pierwszym odcinku 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" zapytaliśmy Rafała Maseraka o emocje po pierwszych występach.

Jeszcze te emocje buzują we mnie. Niby było 3 miesiące przerwy, ale trwało to długo

Podczas rozmowy z reporterem Party nie zabrakło kilku słów o występie Grażyny Szapołowskiej.

Jedyna myśl, która przychodzi mi do głowy, to to, co powiedziałem podczas programu. Klasa sama w sobie. Było to coś pięknego zobaczyć panią Grażynę na parkiecie 'Tańca z Gwiazdami'

- powiedział Maserak.