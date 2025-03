Adrianna Borek to uczestniczka 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". Na najpopularniejszym parkiecie w Polsce robi się coraz bardziej nerwowo, ponieważ odpadają już pierwsze pary. Aktorka kabaretowa szczerze podsumowała swoją dotychczasową przygodę z tańcem w programie Polsatu.

Za nami pierwsze odcinki show. Z "Tańca z Gwiazdami" odpadł już Maciej Kurzajewski, a Cezary Trybański i Magda Narożna zmierzą się w dogrywce na początku trzeciego odcinka. Wśród bezpiecznych, przynajmniej na razie, jest Adrianna Borek, uwielbiana aktorka kabaretowa. Nie ukrywa, że udział w "TzG" całkiem sporo ją kosztuje: