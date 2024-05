Nawarstwiają się kontrowersje wokół Polsat Hit Festiwal 2024. Krytyka pojawia się zarówno pod adresem organizatorów, jak i artystów. Widzom nie podobał się m.in. repertuar gwiazd występujących w Sopocie. Niestety koncert poświęcony twórczości Zbigniewa Wodeckiego tylko pogorszył odbiór całego wydarzenia. Fani są niemal oburzeni tym, jak potraktowano dorobek zmarłego wokalisty. Czy już możemy uznać festiwal w Operze Leśnej za porażkę?

Widzowie krytykują koncert na cześć Wodeckiego na Polsat Hit Festiwal 2024

To miało być wielkie widowisko z wielu powodów. Warto przypomnieć, że Katarzyna Cichopek wróciła do Polsatu i poprowadziła koncert jubileuszowy Majki Jeżowskiej. Impreza rzeczywiście wywołała emocje, jednak nie na taką reakcję liczyła stacja. Widzowie mają mnóstwo do zarzucenia całemu wydarzeniu. Wydaje się, że koncert „Wodecki Twist” przelał czarę goryczy.

Niektórzy internauci segment poświęcony twórczości Zbigniewa Wodeckiego nazwali „profanacją” i „istnym dramatem”. Wystarczy spojrzeć na komentarze pod postem opublikowanym przez Polsat.

Wodecki-Mistrz w grobie się przewraca… Co to ma być?! Profanacja jego piosenek!

Co wy najlepszego zrobiliście z piosenkami Pana Wodeckiego? Nie mogę tego słuchać.

Część koncertu z piosenkami Wodeckiego – istny dramat.

To jest porażka, to jest jakaś parodia… Zero szacunku.

Wodecki się w grobie przewraca.

Koncert porażka, nie ze względu na piosenki, ale ich wykonanie. Jak można tak zepsuć najpiękniejsze utwory Pana Wodeckiego?

To tylko część zarzutów wobec imprezy organizowanej przez Polsat. Widzowie wytknęli organizatorom inne błędy. Widać, że niektórzy artyści mocno podzielili publiczność, która uznała, że zaprezentowano nie najlepszy repertuar. Na deskach Opery Leśnej w Sopocie pojawili się m.in. Afromental, Kuba Badach, Blanka, Sebastian Karpiel-Bułecka, Ania Dąbrowska, Majka Jeżowska czy też Malik Montana.

Niewykluczone, że po wszystkim widzowie będą pamiętali przede wszystkim Aleksandra Barona, który ogłosił, że Sandra Kubicka urodziła. Muzyk i celebrytka 16 maja powitali na świecie synka. Zgadzacie się z ostrymi ocenami internautów?

