Poruszeni fani żegnają Ewelinę Ślotałę. Serce najbardziej rozrywa jedno

Ewelina Ślotała, była partnerka Jakuba Rzeźniczaka, zmarła w wieku 35 lat. Jej nagła śmierć wstrząsnęła fanami, którzy w dalszym ciągu nie mogą uwierzyć w tę tragiczną wiadomość. Pod postami pisarki w mediach społecznościowych pojawiają się liczne kondolencje i wyrazy współczucia. Przyczyna śmierci pisarki nie została do tej pory ujawniona do wiadomości publicznej.

Śmierć Eweliny Ślotały wywołała w mediach społecznościowych ogromne poruszenie. Pisarka, która zdobyła popularność dzięki bestsellerowej powieści "Żony Konstancina" zmarła w wieku 35 lat. Informację o tragedii podało wydawnictwo Prószyński, z którym współpracowała.

Fani i bliscy Eweliny Ślotały nie mogą uwierzyć w tę tragiczną wiadomość i pod jej wpisami na Instagramie składają kondolencje:

Jednak najbardziej poruszającym aspektem tej tragedii jest fakt, że Ewelina osierociła małego synka. To właśnie ta myśl o jej dziecku najbardziej rozrywa serca jej obserwatorów i jest najczęściej powtarzającym się wątkiem w komentarzach fanów.

Ewelina Ślotała bardzo kochała swojego synka i jeszcze niedawno w wywiadzie dla "Onetu" mówiła, że przede wszystkim jest mamą.

Przede wszystkim mamą. Ale wcześniej przeszłam przez wszystkie te etapy. Każdy z nich ma jasne i ciemne strony. Nie lubię stwierdzenia 'rozwódka', bo kojarzy mi się z ciężkimi czasami i prawdziwą wojną w sądzie. Teraz kiedy już mam to wszystko za sobą, mogę dumnie powiedzieć, że przetrwałam i jestem już byłą żoną Konstancina. To określenie najbardziej do mnie pasuje.

- mówiła o sobie.