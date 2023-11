Nie żyje Gabriel Seweryn z "Królowych życia" - ta smutna wiadomość obiegła media wieczorem, 28 listopada 2023. Gwiazdor show TTV zmarł nagle. Fani Gabriela Seweryna żegnają go poruszającymi wpisami. Nie zabrakło również wzruszających postów od dawnych koleżanek z programu w tym między innymi Izabeli Macudzińskiej czy Adrianny Eisenbach.

Gabriel Seweryn nie żyje. Tak żegnają go gwiazdy "Królowych życia"

Wiadomość o śmierci Gabriela Seweryna została potwierdzona przez Evę Todorov z Głogowskiego Szpitala Specjalistycznego w rozmowie z portalem glogow.naszemiasto.pl. Jak się okazało, gwiazdor "Królowych życia" trafił na SOR około godziny 15.30 z objawami bólu w klatce piersiowej. Choć Gabrielowi Sewerynowi zostały wykonane badania i podane leki, to niestety po około dwóch godzinach doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Niestety, mimo długiej reanimacji nie udało się go uratować...

Gabriel Seweryn był bardzo lubianym bohaterem programu "Królowe życia". Choć show zniknęło z anteny już jakiś czas temu, to jednak gwiazdor wciąż cieszył się sympatią zarówno fanów, jak i dawnych bohaterów programu. Dziś, w obliczu tak tragicznych wydarzeń nie mogło zabraknąć od nich wzruszających pożegnań. Jako pierwsza swoje poruszające słowa zamieściła Laluna.

Spoczywaj w spokoju. Amen. Za szybko nas opuściłeś. Dlatego tyle razy mówię, dbajcie o każdą chwilę w swoim życiu, bo nie znacie ani dnia, ani godziny - napisała Laluna.

Słowa pożegnania do Gabriela Seweryna skierowała również Izabela Macudzińska.

Spoczywaj w spokoju. Gabriel Seweryn napisała Izabela Macudzińska i załączyła do swojego wpisu czarno-białe zdjęcie zmarłego kolegi z programu.

Również Adrianna Eisenbach postanowiła pożegnać Gabriela Seweryna w swoich mediach społecznościowych.

Gabriel Seweryn nie żyje. Bardzo mi przykro. Zmarł nagle w wieku 56 lat

Rodzinie i bliskim Gabriela Seweryna składamy najszczersze wyrazy współczucia.