Ceremonia pogrzebowa Elżbiety Zającówny ma potrwać dwa dni. W środę 6 listopada przed Kościołem Środowisk Twórczych w Warszawie pojawiły się tłumy żałobników, a wśród nich wiele znanych nazwisk. Na mszy żałobnej pojawili się m.in. Daria Widawska, Małgorzata Lewińska czy Zbigniew Zamachowski.

Elżbieta Zającówna była cenioną polską aktorką, która wystąpiła w takich hitowych produkcjach jak "Vanbank", "Seksmisja" czy "Matki żony i kochanki". Pod koniec lat 90. prowadziła nawet teleturniej "Sekrety rodzinne". Aktorka była obecna w naszym show-biznesie przez ponad 40 lat. Niestety 28 października Elżbieta Zającówna zmarła w wieku 66 lat, o czym poinformował Związek Artystów Scen Polskich. Ostatnie lata skupiała się na swoim zdrowiu i zmagała się z nieuleczalną chorobą von Willebranda.

Pogrzeb aktorki ma potrwać dwa dni. W środę, 6 listopada została odprawiona Msza Święta w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie. Natomiast jutro odbędą się uroczystości pogrzebowe na cmentarzu Grębałów w Krakowie. Podczas uroczystości w Warszawie Elżbietę Zającównę żegnały prawdziwe tłumy. Na uroczystości pojawili się najbliżsi aktorki, jej fani i mnóstwo gwiazd. Na mszy nie zabrakło m.in. Zbigniewa Zamachowskiego, Janusza Józefowicza czy Pawła Wawrzeckiego. Gwiazdy pożegnały uwielbianą przez wszystkich Elżbietę Zającównę.

Podczas uroczystości padło wiele słów, które poruszają do łez. Na mszy żałobnej odczytano m.in. list od Hanny Wróblewskiej, minister kultury i dziedzictwa narodowego.