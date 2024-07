W wywiadzie dla „Vivy" Zbigniew Wodecki przyznawał, że rodzina jest dla niego ważna, ale nie jest domatorem:

Dom to jest coś takiego, za czym tęsknisz, a jak przyjeżdżasz do niego, to już po dwóch dniach cię nosi. Nie da się wytrzymać w domu, bo czujesz się niepotrzebny. Brakuje publiczności.