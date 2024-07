Zbigniew Wodecki jeszcze niecały rok temu był pełen sił. W wywiadzie udzielonym dla Newserii w grudniu 2016 roku podkreślał, że czuje się dobrze i dawał sobie jeszcze minimum pięć lat grania dla publiczności na scenie... Niestety los nie był łaskawy dla artysty. Wodecki po udarze zmarł w poniedziałek 22 maja.

Jestem w tym wieku, że na wszelki wypadek co roku od 10 lat robię jubileusz. Nie wiem, kiedy zacząłem koncertować. Nie wiem, czy się liczy samo śpiewanie, czy liczyć od szkoły, gdzie grałem już w kameralnych zespołach – mówił Zbigniew Wodecki agencji informacyjnej Newseria Lifestyle jeszcze w grudniu 2016 roku.

Co jeszcze powiedział? Teraz, kiedy go słuchamy, łzy cisną nam się do oczu. Więcej wzruszających cytatów usłyszycie w materiale wideo...

Rodzinie i najbliższym przyjaciołom składamy kondolencje.

