Informacja o śmierci Michelle Trachtenberg pojawiła się nagle i zaskoczyła opinię publiczną. Ciało aktorki zostało znalezione w jej mieszkaniu w Nowym Jorku. Miała zaledwie 39 lat. Teraz koleżanki i koledzy z branży żegnają Michelle. Te słowa zapierają dech w piersi.

Trachtenberg była znaną postacią w świecie Hollywood – jej kariera rozpoczęła się już w dzieciństwie, a wielką popularność przyniosła jej rola w "Plotkarze", gdzie wcieliła się w Georginę Sparks – kontrowersyjną i nieprzewidywalną bohaterkę, która wprowadzała chaos do życia głównych postaci serialu. To właśnie tam poznała między innymi Blake Lively, która wcieliła się w postać Sereny van der Woodsen. Teraz koleżanka z planu pożegnała zmarłą Michelle Trachtenberg:

Wszystko, co robiła, robiła na 200 procent. Z żartów zawsze śmiała się całą sobą, stawiała czoła autorytetom, gdy czuła, że coś jest nie tak. Bardzo zależało jej na pracy, była dumna z bycia częścią tej społeczności i branży, choć czasami mogło to być bolesne. Była zaciekle lojalna wobec swoich przyjaciół i odważnie walczyła o tych, których kochała. Była wielka, odważna i zawsze była sobą (...) Czas mija. Przyjmujesz za pewnik, że masz szansę zobaczyć starego przyjaciela. Parafrazując, prawdziwe tragedie w życiu to te, które zaskakują cię w zwykły wtorek. Trzymaj się tych, których kochasz i kochałeś

- napisała serialowa Serena.