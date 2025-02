Fani "Tańca z gwiazdami" już z niecierpliwością czekają na nową edycję show. A ta zbliża się już naprawdę wielkimi krokami, bo start nowej odsłony programu zaplanowano na 2 marca. Zanim jednak zobaczymy taneczne zmagania gwiazd na parkiecie, teraz możemy przyjrzeć się zdjęciom wykonanym przez paparazzi. Fotoreporterzy często pojawiają się przed studiem tańca, gdzie trenują gwiazdy i tancerze. Tym razem "przyłapali" Szapołowską i Klimenta. Od razu widać, że ta dwójka już bardzo się ze sobą zaprzyjaźniła!

Grażyna Szapołowska w 16. edycji "Tańca z gwiazdami"

Grażyna Szapołowska dołączyła do grona uczestników 16. edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Wybitna aktorka filmowa i teatralna zdecydowała się na udział w tanecznym show w wieku 71 lat, co spotkało się z dużym zainteresowaniem mediów i widzów. Jej partnerem na parkiecie został Jan Kliment, trzykrotny zdobywca Kryształowej Kuli, który powrócił do programu specjalnie dla tej edycji.

Specjalnie dla Grażyny Szapołowskiej do naszego programu wraca Jan Kliment. Finalista Mistrzostw Europy w tańcu towarzyskim w grupie zawodowej. Pięciokrotny zdobywca tutułu Mistrza Szwajcarii. Janek dwukrotnie zwyciężył także w Mistrzostwach Czech. Na swoim koncie ma aż trzy Kryształowe Kule. Czy zdobędzie kolejną? Przekonamy się już wiosną! - informowała wówczas produkcja Tańca z gwiazdami w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych

Oprócz Szapołowskiej, w 16. edycji „Tańca z Gwiazdami” wystąpią również inne znane osobistości: Cezary Trybański, Maciej Kurzajewski, Magdalena Narożna, Filip Gurłacz, Blanka Stajkow, Magda Mołek, Adrianna Borek, Maria Jeleniewska, Ola Filipek, Michał Barczak oraz Tomasz Wolny.

Emisja nowej edycji tanecznego show rusza już 2 marca 2025 roku, więc nic dziwnego, że wszyscy uczestnicy już rozpoczęli intensywne treningi. Również 71-letnia aktorka nie odpuszcza tanecznych ćwiczeń i ostatnio została "przyłapana" przez paparazzi, gdy opuszczała salę taneczną po jednym z treningów z Janem Klimentem.

Jan Kliment i Grażyna Szapołowska już trenują do "Tańca z gwiazdami"

Jak już wspomnieliśmy, to właśnie specjalnie dla Grażyny Szapołowskiej Jan Kliment powrócił po latach do "Tańca z gwiazdami". Taneczna para najwyraźniej szybko znalazła nić porozumienia i bardzo się ze sobą polubiła, czego dowodem są najnowsze zdjęcia wykonane przez paparazzi.

Fotoreporterzy "przyłapali" Grażynę Szapołowską i Jana Klimenta, gdy ci opuszczali studio tańca po treningu do "Tańca z gwiazdami". Tancerz odprowadził aktorkę na parking, a na pożegnanie nie zabrakło czułego przytulasa i całusa w policzek. Jak wiadomo, dobra atmosfera w parze to już połowa sukcesu do świetnych wyników na parkiecie i my nie mamy wątpliwości, że przyjaźń tej dwójki przełoży się na fantastyczne występy w "Tańcu z gwiazdami".

Sami spójrzcie na ten duet! Czekacie na ich pierwszy występ w tanecznym show Polsatu?

