Od kilku tygodni miliony widzów śledziło zmagania wokalistów w muzycznym show TVP 2 - "The Voice of Poland", który jest trampoliną do wielkiej kariery na polskiej scenie muzycznej. Do grona jurorów po roku nieobecności powróciła Justyna Steczkowska. Każdy odcinek dostarczał widzom mnóstwo emocji, a młodzi soliści dawali z siebie wszystko, żeby jak najlepiej wypaść przed trenerami. Przypomnijmy: "The Voice": Znamy finalistów show. Jurorzy zaskoczyli swoimi wyborami

Reklama

Dziś odbył się długo wyczekiwany finał, w którym nie zabrakło wielu niespodzianek. Wzięło w nim udział aż 4 uczestników: Kasia Sawczuk (drużyna Justyny), Juan Carlos Cano (drużyna Marii Sadowskiej), Aleksandra Węglewicz (drużyna Marka Piekarczyka) oraz Maja Gawłowska (drużyna Tomsona i Barona). Każdy z nich, poza solowymi występami, musiał zaśpiewać piosenkę z wielką gwiazdą. Usłyszeliśmy duety z Kasią Nosowską, Igorem Herbutem z grupy LemON, Tomaszem "Titusem" Pukackim oraz Edytą Górniak. Ponadto, diwa powaliła na kolana publiczność premierowym wykonaniem swojego najnowszego hitu - "Your High". Na scenie wystąpił także zwycięzca poprzedniej edycji, Mateusz Ziółko.

Punktem kulminacyjnym było oczywiście ogłoszenie wyników. Po podliczeniu wszystkich głosów, bezkonkurencyjny okazał się Juan Carlos Cano, wygrywając z Kasią Sawczuk różnicą zaledwie 1% głosów. Gratulujemy.

Zobacz: Górniak wraca do The Voice. A wraz z nią Nosowska i...

Zobacz także

Reklama

Gwiazdy w półfinale "The Voice of Poland":