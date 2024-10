Już w najbliższą sobotę rusza kolejna odsłona piętnastej edycji "The Voice of Poland". Przed widzami ostatnie bitwy, po których poznamy ostateczne składy drużyn Lanberry, Michała Szpaka, Kuby Badacha oraz Tomsona i Barona. Na scenie zaprezentują się m.in. Izabela Płóciennik i Julia Jadczyszyn z ekipy Kuby Badacha. Ich występ oczaruje wszystkich jurorów.

Zachwycający występ uczestniczek "The Voice of Poland"

"The Voice of Poland" już od wielu lat jest jednym z największych telewizyjnych hitów w naszym kraju, a w tym roku widzowie mogą oglądać piętnastą już edycję muzycznego talent show. W jubileuszowej odsłonie programu w roli jurorów znaleźli się: Lanberry, Kuba Badach, Michał Szpak oraz Tomson i Baron. Tydzień temu Michał Szpak oniemiał po występie w "The Voice of Poland", a teraz okazuje się, że czeka nas kolejna muzyczna uczta. Już w sobotę na scenie zaprezentują się Izabela Płóciennik i Julia Jadczyszyn, które zaśpiewają razem wielki hit George’a Michaela i Arethy Franklin „I Knew You Were Waiting (For Me)”. Uczestniczki programu dały czadu i zachwyciły wszystkich!

Kłaniam się nisko. Myślę, że każdy z nas zbiera w tej chwili szczękę z podłogi komentowała Lanberry.

Byłyście totalnie bezbłędne dodał Michał Szpak.

Dziewczyny, jesteście zawodowcami. Bardzo wam dziękuję, że pojawiłyście się w tej edycji, bo to dzięki takim ludziom jak wy, ten program nadal ma swoją renomę. Perfekcyjna intonacja, perfekcyjny timing, zabawa na scenie, skupienie, praca w duecie. Obie jesteście przepiękne, obie jeszcze piękniej śpiewacie niż wyglądacie. No po prostu uczta dla ucha, uczta dla oka ocenił Baron.

Mamy nagranie z występu Izabeli Płóciennik i Julii Jadczyszyn! Tylko posłuchajcie, jak zaśpiewały w "The Voice of Poland"! Jak myślicie, którą Kuba Badach zaprosi do kolejnego etapu programu?

