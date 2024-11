W 15. edycji muzycznego show TVP trenerzy – Lanberry, Michał Szpak, Kuba Badach oraz Tomson i Baron – pomagali swoim podopiecznym doskonalić umiejętności wokalne i sceniczne. Kto z uczestników okazał się najlepszym w tej edycji "The Voice of Poland"? Wszystko już wiadomo!

Reklama

Znamy zwycięzcę 15. edycji "The Voice of Poland"

W sobotni, listopadowy wieczór emocje sięgnęły zenitu - a to wszystko za sprawą ostatniego, finałowego odcinka 15. edycji "The Voice of Poland" wyemitowanego w telewizji. Widzowie długo zastanawiali się, kto z finalistów zaprezentuje się najlepiej i skradnie serca widzów. Teraz nie ma już wątpliwości.

Choć niedługo przed finałem do sieci trafiła pilna informacja od faworytki - Izabeli Płóciennik, która zaniepokoiła fanów swoim stanem zdrowia, ostatecznie występy przebiegły bez zakłóceń, a publiczności zaprezentowali się Iza Płóciennik z drużyny Landberry, Anna Iwanek z teamu Kuby Badacha, Mikołaj Przybylski podopieczny Michała Szpaka oraz Kacper Andrzejewski z grupy Tomsona i Barona.

To jednak nie wszystko. W wielkim finale "The Voice of Poland" zobaczyliśmy również gościnne występy - na scenie pojawili się Natalia Przybysz, Igo oraz Janek Górka, zwycięzca 14. edycji „The Voice of Poland”.

Jednak najważniejszym pytanie tego wieczoru było, kto zostanie zwycięzcą 15. edycji "The Voice of Poland". Widzowie zdecydowali, że wygrana należy się Ani Iwanek z grupy Kuby Badacha.

Naturalność, szczerość i tornado, które wysyła pięć metrów przed sobą. Jej poziom energii i zaangażowania jest imponujący. Nie wiem, jak ona to dźwiga od strony kondycyjnej, ale czyni to – mówił Kuba Badach.

Również pozostali finaliści zaprezentowali się na scenie fenomenalnie, ale zwycięzca może być tylko jeden. W mediach społecznościowych posypały się gratulacje dla Ani.

Brawo Aniu, ogromne Gratulacje

Brawa dla Ani, za najlepszy głos w Polsce! Gratulacje!

Super. Opłaciło się głosować, super głos i charakter barwo i powodzenia czekam na płytę

Moja faworytka od samego początku. GRATULACJE. Brawo. Super. Tak się cieszę. Huuura – piszą internauci.

Wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy! A wy komu kibicowaliście?

Reklama

Zobacz także: Wpadka Barona w "The Voice of Poland". "Uśmiercił" żyjącego artystę!