Program "The Voice Senior" już od kilku lat dostarcza widzom ogromnych emocji, a to wszystko za sprawą uzdolnionych muzycznie seniorów, którzy podbijają serca fanów show swoimi wokalnymi występami. W drużynie Andrzeja Piasecznego wielu widzów kibicowało Stanisławowi Kończewskiemu, jednak niespodziewanie w ostatnim odcinku programu trener zadecydował, że właśnie ten uczestnik niestety nie znajdzie się w kolejnym etapie. W sieci szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy od zaskoczonych decyzją Andrzeja Piasecznego fanów.

W minionym odcinku "The Voice Senior" poznaliśmy półfinalistów 6. edycji. Andrzej Piaseczny zdecydował, że do kolejnego etapu programu trafią Eugenia Kasprzycka, Bożena Gloc, Stanley Czech i Emanuela Nowak. Fani muzycznego show dla seniorów nie ukrywają, że mocno zaskoczyła ich taka decyzja trenera i ubolewają nad tym, że w gronie półfinalistów zabrakło Stanisława Kończewskiego. Internauci postanowili dać wyraz swojego niezadowolenia i zamieścili w sieci mnóstwo komentarzy na ten temat.

Głos zabrał również sam zainteresowany. W komentarzach pod jednym z postów na facebookowym profilu programu pan Stanisław postanowił napisać kilka słów na temat swojego odpadnięcia z programu.

Stanisław Kończewski podziękował również fanom za wsparcie i zapowiedział, że w dalszym ciągu zamierza rozwijać swoją wokalną karierę.

Przygoda się kończy, dziękuję za wszystkie miłe słowa od Was, a ''The Voice Senior'' za szansę, wsparcie od trenera, aplauz i sympatię widzów. Czy to koniec z wokalem? Oczywiście, że nie. Muzyka to moje całe życie. A ten program to jeden z przystanków na mojej muzycznej drodze.

- dodał wokalista