Lanberry, czyli Małgorzata Uściłowska, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek. Jej utwory cieszą się dużą popularnością, a ona sama jest znana nie tylko z działalności solowej, ale także z udziału w programie "The Voice of Poland". Artystka bacznie strzeże swoje życie prywatne, ale ostatnio i tak wyszło na jaw, że jej serce jest zajęte. Teraz wreszcie potwierdziła, że będzie ślub!

Lanberry powiedziała "tak"

Ostatnio w sieci pojawiły się spekulacje, czy aby Lanberry nie była zaręczona z finalistą "The Voice of Poland". Wokalistka stara się oddzielać życie osobiste od zawodowego grubą linią. Mimo to zdecydowała się podzielić kadrami z Tajlandii, gdzie wybrała się z ukochanym. Mowa o Erneście Staniaszku, uczestniku "The Voice", z którym od dawna jest związana. Para przez długi czas utrzymywała swój związek w sferze prywatnej, ale teraz artystka postanowiła podzielić się ważną informacją ze swoimi fanami.

W rozmowie z Pudelkiem Lanberry potwierdziła, że zaręczyła się z Ernestem Staniaszkiem. Choć nie zdradziła zbyt wielu szczegółów na temat okoliczności oświadczyn, jasno dała do zrozumienia, że jest bardzo szczęśliwa.

Jest cudownie. Ta pasja na pewno bardzo łączy. My też podobnie widzimy świat, nigdy tego nie ukrywałam, że znalazłam po prostu taką osobę, która jest bardzo kompatybilna ze mną

Lanberry i Ernest Staniaszek pochwalą się ślubem w mediach?

Potwierdzenie zaręczyn to wielki krok dla Lanberry, która woli ukrywać życie osobiste przed mediami. Czy zatem jest szansa, że teraz bardziej się otworzy i podzieli się z fanami kadrami ze ślubu, gdy już do niego dojdzie? Wokalistka nie ma dla sympatyków dobrych wiadomości. Jak potwierdziła w rozmowie z Pudelkiem:

Raczej nie spodziewałabym się takich zdjęć. Tak jak powiedziałam, mój Instagram bardzo rzadko pokazuje moje prywatne życie. Wakacje były zdecydowanie wyjątkiem, bo to był naprawdę cudowny czas, cudowne krajobrazy, którymi bardzo chciałam się podzielić z moimi fanami

Kim jest partner Lanberry, Ernest Staniaszek?

Ernest Staniaszek to polski wokalista i muzyk, znany z udziału w trzeciej edycji programu "The Voice of Poland" w 2013 roku, gdzie zajął drugie miejsce. Jest absolwentem Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie na kierunku realizacja dźwięku. Od 14. roku życia grał w zespole Amnezja, z którym zdobył nagrodę publiczności oraz wyróżnienie dla najlepszego wokalu na festiwalu Blues nad Bobrem w 2010 roku.

Lanberry i Ernest Staniaszek nie tylko są parą w życiu prywatnym, ale także współpracują zawodowo. Oboje angażują się w projekty muzyczne, a jednym z ich wspólnych utworów jest "Nie jesteś sam". Ich muzyczna chemia doskonale przekłada się na życie prywatne, co tylko umacnia ich relację.

