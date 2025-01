Ósma edycja "The Voice Kids" w TVP 2 to nie tylko emocjonujące występy młodych wokalistów, ale także zmiany w składzie prowadzących. W tym sezonie za kulisami programu nie zobaczymy już Idy Nowakowskiej i Tomasza Kammela. Nowi prowadzący jednak również zapewnią widzom rozrywkę na najwyższym poziomie oraz wsparcie młodym uczestnikom w ich muzycznej podróży.

Kto poprowadzi 8. edycję "The Voice Kids"?

Nieodłącznym elementem każdego sezonu "The Voice Kids" jest zespół jurorów. W ósmym sezonie ponownie zobaczymy ulubionych jurorów publiczności, którzy ocenią umiejętności młodych talentów. W tym składzie znajdują się: Joanna "Cleo" Klepko, Tomasz "Tomson" Lach i Aleksander Milwiw-Baron oraz Natasza Urbańska. Ich zadaniem będzie wybranie najlepszych głosów, które zachwycą nie tylko ich, ale również i widzów.

Jednak najwięcej emocji wzbudza decyzja o zastąpieniu w muzycznym talent show Tomasza Kammela i Idy Nowakowskiej, która wywołała poruszenie wśród widzów programu. Nowa para prowadzących "The Voice Kids", Michalina Sosna i Paulina Chylewska będą miały okazje sprawdzić się w nowej roli już niebawem.

Michalina Sosna urodzona 13 maja 1989 roku w Tychach, to polska aktorka teatralna i telewizyjna, artystka kabaretowa oraz prezenterka. Występowała w wielu polskich serialach, m.in. "Przyjaciółki", "Na dobre i na złe", "M jak miłość", "Korona królów" oraz "W rytmie serca".W 2018 roku wzięła udział w 10. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo", w którym zajęła 7. miejsce. Natomiast Paulina Chylewska to doświadczona dziennikarka i prezenterka telewizyjna, która przez lata prowadziła programy sportowe i rozrywkowe w TVP m.in. "Kawa czy herbata" czy "Dzień dobry, Polsko!". Jej profesjonalizm i naturalny styl komunikacji sprawiają, że idealnie sprawdzi się w roli prowadzącej program skierowanego do młodszej widowni.

Dlaczego Ida Nowakowska i Tomasz Kammel nie poprowadzą już "The Voice Kids"?

Ida Nowakowska i Tomasz Kammel nie poprowadzą kolejnej edycji programu "The Voice Kids" z powodu zmian personalnych w Telewizji Polskiej. Po ich wcześniejszym odejściu z "Pytania na śniadanie", ich rola jako gospodarzy "The Voice Kids" również dobiegła końca. Finał siódmej edycji, wyemitowany 27 kwietnia 2024 roku, był ich ostatnim występem w tej roli. W nadchodzącej, ósmej edycji "The Voice Kids", ich miejsce zajmą Paulina Chylewska i Michalina Sosna.

Kiedy premiera 8. edycji "The Voice Kids"?

Media obiegła również oficjalna informacja nt. tego, kiedy zobaczymy nową edycję "The Voice Kids". Jak się okazało, nowa odsłona show wystartuje już w sobotę 22 lutego 2025 roku o godzinie 20:00 na antenie TVP2. Z pewnością i tym razem nie zabraknie wielu emocji i niezapomnianych występów!

