W drugim odcinku "The Voice Kids" po raz kolejny pojawiły się uzdolnione dzieci. Uwagę fanów zwraca jedna z dziewczynek, która swoim głosem zawładnęła sceną "The Voice Kids". Fani są zachwyceni i nie mają wątpliwości, że to Julka zasługuje na zwycięstwo!

Reklama

11-letnia Julia Witulska zachwyciła w "The Voice Kids"

W 8. edycji The Voice Kids doświadczone gwiazdy muzyki ponownie objęły role trenerów. Każdy z nich buduje swoją drużynę, wybierając najlepsze głosy podczas przesłuchań w ciemno. To właśnie oni będą przygotowywać uczestników do kolejnych etapów programu i pomagać im rozwijać umiejętności wokalne.

W drugim odcinku show na scenie pojawiła się 11-letnia Julia, która wykonała piosenkę "The Power of Love" i odwróciła aż trzy fotele. Dzięki temu dziewczynka miała prawo wyboru trenera i ostatecznie wybrała Cleo. Trenerka nie kryła wzruszenia i podziwu dla młodej wokalistki, podkreślając jej niezwykły talent i siłę głosu.

Fani zachwyceni Julią w "The Voice Kids"

Julia nie tylko zaśpiewała – ona dosłownie zmiażdżyła scenę emocjami! Jej wykonanie wywołało falę entuzjazmu wśród widzów, a w komentarzach pod nagraniem pojawiły się same pozytywne opinie.

Czy Julia Witulska ma szansę na zwycięstwo w 8. edycji The Voice Kids? Fani nie mają wątpliwości!

Ona jest najlepsza!

O wow z jakim uczuciem. Piękny głos i interpretacja

Genialna, wygra!! - rozpisują się fani.

Przypominamy, że podczas pierwszego odcinka "The Voice Kids" wystąpiła Karolina Jasińska, która zachwyciła wszystkich widzów i jurorów. Dziewczynka wybrała drużynę Tomsona i Baron i istnieje prawdopodobieństwo, że to właśnie z nią w finale zmierzy się Julia!

Zmiana prowadzących w "The Voice Kids"

W ósmej edycji programu "The Voice Kids" doszło do istotnych zmian w gronie prowadzących, które wpłynęły na dynamikę i odbiór show przez widzów. Dotychczasowi gospodarze, Ida Nowakowska i Tomasz Kammel, którzy przez wiele sezonów byli twarzami programu, ustąpili miejsca nowemu trio prowadzących.

Ich miejsce zajęły: Paulina Chylewska, znana prezenterka telewizyjna z doświadczeniem w prowadzeniu takich programów jak "The Voice of Poland", oraz Michalina Sosna, aktorka kojarzona z popularnego serialu "M jak miłość". Do zespołu dołączył również Jan Dąbrowski, który po przerwie powrócił do "The Voice Kids", wcześniej współprowadząc także "The Voice of Poland" .​

W ósmej edycji programu "The Voice Kids" skład jury pozostał bez zmian w porównaniu z poprzednią edycją. Młode talenty oceniają:​ Cleo, Natasza Urbańska, a także Tomson i Baron.

Zobacz także: