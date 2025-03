Program ,,The Voice Kids gości na antenie TVP2 już od ośmiu lat i przez ten czas wyłonił wiele wokalnych talentów. To właśnie dzięki "The Voice Kids" poznaliśmy między innymi Sarę James, Anikę Dąbrowską, Marcina Maciejczaka, Roksanę Węgiel, czy Viki Gabor, którzy z powodzeniem rozwijają swoje muzyczne kariery. Czy do tego grona już niedługo dołączy Julia Waścińska? Jej występ wywołał ciarki u jurorów!

Julia Waścińska w "The Voice Kids"

Kolejny diament w "The Voice Kids"! Wystarczyło tylko kilka dźwięków, by wszyscy trenerzy odwrócili swoje fotele. A mowa o występie Julii Waścińskiej - 13-latka brawurowo poradziła sobie z niezwykle trudną piosenką z repertuaru Edyty Bartosiewicz - "Jenny". Nastolatka absolutnie oczarowała Cleo, Nataszę Urbańską oraz Tomsona i Barona.

Mam dreszcze! – powiedział Baron, zachwycony niesamowitym występem Julii.

Z kolei w komunikacie TVP czytamy:

To, co wyróżniło młodziutką wokalistkę, to nie tylko dojrzały głos i precyzja wykonania, ale także pełen profesjonalizm. Mimo ogromnej radości z reakcji trenerów, Julia zachowała całkowitą kontrolę nad swoim głosem, czym dodatkowo zaskoczyła wszystkich obecnych w studiu.

Julia na co dzień szlifuje swój wokalny talent w Toruniu, jednak śpiewanie nie jest jej jedyną pasją. Oprócz tego 13-latka ćwiczy też karate kyokushin. Lubi też książki, gry wideo, ale mimo wszystko to jednak muzyka jest u niej na pierwszym miejscu. Wielkim marzeniem Julii jest występowanie na scenie jako aktorka musicalowa. Kto wie, może właśnie dzięki "The Voice Kids" jej marzenie wkrótce się spełni.

Przedpremierowy fragment nowego odcinka "The Voice Kids" z występem Julii Waścińskiej możecie zobaczyć już teraz w naszym wideo powyżej. Z kolei już o 20:00 na antenie TVP2 zobaczycie cały nowy odcinek programu, w którym wystąpi nie tylko Julia, ale także wielu innych utalentowanych młodych artystów. Tego po prostu nie można przegapić!

Fot. Arsen Petrovych, TVP

