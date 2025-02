Wielka wpadka w "The Voice Senior". Manowska musiała kombinować na żywo

Tuż przed ogłoszeniem wyników w finale "The Voice Senior" doszło do zaskakującej wpadki. Widzowie musieli na to patrzeć przez kilka sekund. Niezręcznie zrobiło się także w studio, gdzie obecni byli finaliści oraz ich trenerzy. Marta Manowska musiała się nieźle tłumaczyć.