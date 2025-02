W ostatnim odcinku "The Voice Senior", Andrzej Piaseczny, jeden z jurorów w programie, znów znalazł się w centrum uwagi. Jego decyzja o tym, kto przechodzi do finału, wprawiła fanów w osłupienie. Kiedy na jaw wyszły szczegóły półfinałowych wyborów, emocje sięgnęły zenitu. Wydarzenie to wywołało falę komentarzy w mediach, które rzucają nowe światło na sytuację. W sieci dosłownie zawrzało!

Reklama

Kontrowersyjny wybór Piaska w "The Voice Senior"

W półfinale "The Voice Senior" drużyny Piasecznego i Tatiany Okupnik rywalizowały o miejsca w finale. Piaseczny, mimo swoich wieloletnich doświadczeń w roli jurora, podjął decyzję, która wprawiła widzów w zdumienie. Do finału awansowały Bożena i Eugenia, natomiast Emanuela i Stanley zostali odesłani z programu. Internauci zareagowali natychmiast, zarzucając wokaliście, że celowo wybrał utwory nieodpowiadające umiejętnościom uczestników.

Natychmiast po emisji odcinka "The Voice Senior", sieć zalały komentarze krytycznych widzów. Wielu z nich twierdzi, że repertuar wybrany przez Piasecznego był nietrafiony i obnażył słabości jego podopiecznych. "To było okrutne i zupełnie niepotrzebne" - pisali oburzeni fani.

Repertuar pan Andrzej swoim zawodnikom dobrał nietrafiony, wręcz nudny

To chyba jakieś żarty, piosenki nie pasowały do wokalistów...

Co ciekawe, w ubiegłym tygodniu Piaseczny również podpadł fanom "The Voice Senior", gdy odesłał do domu innego uczestnika - Stanisława.

Zobacz także: Ogromne zaskoczenie w "The Voice Senior". Ostrowska oniemiała po występie tej uczestniczki

Andrzej Piaseczny wrócił do "The Voice Senior". Co na to Maryla Rodowicz?

Andrzej Piaseczny wrócił do roli trenera "The Voice Senior" po trzech edycjach nieobecności, zastępując tym samym Marylę Rodowicz, która jeszcze niedawno nie ukrywała rozgoryczenia brakiem propozycji o TVP. Wokalistka gorzko komentowała zachowanie stacji:

Jestem trochę obrażona na TVP, ponieważ oni mnie zupełnie skreślili. Od roku mówią, że ja się nie mieszczę w ich formule - mówiła Rodowicz dla ''Plejady''.

Na szczęście Rodowicz ma okazję rozwijać skrzydła w innej stacji - mowa o Polsacie, gdzie wystąpiła m.in. na koncercie sylwestrowym:

Ja się bardzo cieszę, bo lubię Polsat i od samego początku jestem z nim zaprzyjaźniona - dodała gwiazda.

Czy Andrzej Piaseczny zdoła odzyskać przychylność widzów? Czy kolejne odcinki "The Voice Senior" przyniosą więcej niespodzianek? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń, a kontrowersje dodają tylko pikanterii całemu show. Oglądacie tę edycję znanego muzycznego formatu?

Reklama

Zobacz także: Uczestnik "The Voice Senior" doprowadził do łez trenerów. Piasek i Okupnik popłakali się