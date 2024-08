Program "The Voice Senior" przeszedł w ostatnim czasie ogromną rewolucję i pracę stracili wszyscy dotychczasowi jurorzy. Jak wiadomo w 6. edycji, w roli trenerów mają pojawić się: Robert Janowski, Małgorzata Ostrowska i Andrzej Piaseczny. Teraz wyszło na jaw, kto do nich dołączy!

Znamy nazwiska wszystkich trenerów w 6. edycji "The Voice Senior"

W Telewizji Polskiej w ostatnim czasie nie brakuje zmian i widzowie musieli pożegnać się z wieloma uwielbianymi prowadzącymi. Największa rewolucja dotknęła "Pytanie na śniadanie", gdzie zwolnieni zostali niemal wszyscy, jednak zmiany dotknęły także i inne formaty Telewizji Polskiej. Ostatnio informowaliśmy, że wielkie zmiany zaszły również w "The Voice Senior" i z programem musieli się pożegnać wszyscy trenerzy, czyli: Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Halina Frąckowiak i Tomasz Szczepaniak. Jak już wiadomo, ich miejsce zajęli: Robert Janowski, Małgorzata Ostrowska i Andrzej Piaseczny, a teraz poznaliśmy nazwisko ostatniej trenerki. Doskonale ją znacie z innego talent show!

Dotychczas nazwisko ostatniej trenerki "The Voice Senior" było utrzymywane w wielkiej tajemnicy, jednak "Pudelkowi" udało się ustalić, kto pojawi się w tej roli. Jak informuje portal do Roberta Janowskiego, Małgorzaty Ostrowskiej i Andrzeja Piasecznego ma dołączyć Tatiana Okupnik! To właśnie ten skład ma oceniać śpiewających seniorów.

Tatiana Okupnik już wcześniej miała okazję wyłapywać muzyczne talenty i była jurorką w programie "X Factor". Piosenkarka kilka miesięcy temu postanowiła wrócić do aktywności zawodowej i na tegorocznym festiwalu w Opolu, pojawiła się z utworem "Wracam".

Kocham to co robię. Komponowanie, pisanie tekstów, granie koncertów i wchodzenie w interakcję z publicznością daje mi ogromną satysfakcję. Tęskniłam za tym (...) Dlatego uczę się nie skupiać na tym co było ani na tym co będzie. Delektuję się moim powrotem muzycznym i zamierzam zaciągać się każdym momentem, w którym czuję, że 'wracam', w którym czuję, że znowu jestem - mówiła wówczas Tatiana.

Źródło "Pudelka" przyznało, że występ Tatiany w Opolu był sprawdzianem dla artystki przed zatrudnieniem w show.

Tatiana to profesjonalistka, której dłuższa przerwa z pewnością nie zaszkodziła, co udowodniła swoim występem w Opolu. Cieszymy się, że zdecydowała się na powrót na scenę oraz do przyjęła zaproszenie do programu. Na pewno świetnie poradzi sobie jako trenerka w 'The Voice Senior' - wyznał informator Pudelka.

