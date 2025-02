Za nami finał. Poznaliśmy wielkiego zwycięzcę "The Voice Senior". Ten występ najbardziej poruszył fanów, więc werdykt nie mógł być inny. Wyłoniony zostanie szósty najpiękniejszy głos w Polsce wśród seniorów. Poznajcie laureatkę.

Oto finaliści "The Voice Senior 6"

Ostatnia decyzja Andrzeja Piasecznego podzieliła fanów. Na drodze do finału nie brakowało emisji. Jednak ostatecznie to widzowie "The Voice Senior 6" wybrali zwycięzcę, który otrzyma statuetkę „The Voice Senior” oraz 50 tysięcy złotych. Przypomnijmy, kto walczył nagrodę główną w finale:

Krzysztof Warzecha i Maria Lamers z drużyny Małgorzaty Ostrowskiej,

Marian Rian i Ewa Ihalainen z drużyny Tatiany Okupnik,

Bogusław Buczkowski i Wojciech Bardowski z teamu Roberta Janowskiego,

Eugenia Kasprzycka i Bożena Gloc z drużyny Andrzeja Piasecznego.

Do ścisłego finału dostali się: Wojciech Bardowski z drużyny Roberta Janowskiego, Krzysztof Warzecha z drużyny Małgorzaty Ostrowskiej, Ewa Ihalainen z drużyny Tatiany Okupnik oraz Bożena Gloc z drużyny Andrzeja Piasecznego.

Kto wygrał "The Voice Senior 6"?

Wybrano najpiękniejszy głos w Polsce. Szóstą edycję "The Voice Senior" wygrał Wojciech Bardowski z drużyny Andrzeja Piasecznego.

To niezwykłe uczucie być zwycięzcą programu – wielka radość, wzruszenie, a w pewnym stopniu także duma. To przekroczenie pewnych barier, przed którymi człowiek staje w życiu, barier, które być może są początkiem czegoś, o czym marzymy tak naprawdę w głębi duszy. To nadzieja… Mój udział w programie utwierdził mnie w przekonaniu, że to, co robię, to to, co kocham najbardziej – muzyka jest moją właściwą drogą. Dał mi także wiarę w to, że marzenia i pasja nie mają granic wiekowych. Dał mi również poczucie wiary we własne umiejętności wokalne oraz otwartość na nowe wyzwania

Kim jest Wojciech Bardowski z "The Voice Senior"?

Tak Wojciecha Bardowskiego, który wygrał "The Voice Senior 6" przedstawiła produkcja programu:

Wojciech Bardowski ma w sobie duszę francuskiego barda i serce sentymentalnego chłopaka z Podkarpacia. W latach 80. mieszkał w Paryżu, skąd przywiózł dwie wielkie miłości: do piosenki francuskiej i do… porządnego ekspresu do kawy. Od dekady prowadzi Impresariat Artystyczny, koncertując po Polsce z repertuarem obejmującym zarówno przedwojenne szlagiery, jak i klasykę włoskiej oraz francuskiej piosenki.

Co jeszcze wiadomo o Wojciechu Bardowskim?

Pomysłodawca i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowej, który doczekał się już siedmiu edycji. Laureat wielu krajowych i zagranicznych festiwali wokalnych. W 2014 roku otrzymał honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na swoim koncie ma pięć płyt, a choć nie ma formalnego wykształcenia muzycznego, muzykę ma w genach.

fot. Waldemar Kompała, TVP

O czym jest program "The Voice Senior"?

"The Voice Senior" to muzyczny talent show, który daje szansę na spełnienie marzeń wokalnych osobom w wieku 60+. Program jest częścią globalnego formatu "The Voice", ale skierowany do seniorów. Oto etapy "The Voice Senior":

Przesłuchania w ciemno – uczestnicy śpiewają przed czterema trenerami, którzy siedzą tyłem do sceny. Jeśli któryś z nich naciska przycisk, odwraca się i zaprasza wokalistę do swojej drużyny.

Półfinały – uczestnicy w obrębie jednej drużyny rywalizują o miejsce w finale, przechodzi po dwie osoby z każdej drużyny.

Finał – najlepsi wokaliści walczą o zwycięstwo, a ostatecznego triumfatora wybierają widzowie.

Zwycięzca programu otrzymuje statuetkę "The Voice Senior" oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych.

"The Voice Senior" nie tylko wyłania utalentowanych seniorów, ale także pokazuje, że pasja do muzyki nie ma ograniczeń wiekowych. Uczestnicy często dzielą się wzruszającymi historiami swojego życia, co czyni program inspirującym i pełnym emocji. Program cieszy się dużą popularnością w Polsce, a jego trenerami w "The Voice Senior 6" byli: Andrzej Piaseczny, Tatiana Okupnik, Robert Janowski oraz Małgorzata Ostrowska.

