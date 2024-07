Małgorzata Rozenek przeżywa ostatnio radosne chwile - a to wszystko za sprawą jej nowego związku z Radosławem Majdanem oraz sukcesów zawodowych. O swojej byłej małżonce nie może jednak zapomnieć Jacek Rozenek, który ostatnio brał udział w "Tańcu z Gwiazdami". W miniony piątek pożegnał się z show i na do widzenia powiedział kilka gorzkich słów w kontekście byłej żony. Przypomnijmy: Te słowa zapamiętamy na długo. Rozenek na pożegnanie z "TzG" dogryzł Perfekcyjnej

Okazuje się, że nie tylko on czyni aluzje do Rozenek. Ostatnio, jednym z gości programu "Magiel Towarzyski" była Katarzyna Bosacka, która w TVN Style prowadzi program "Wiem, co jem i wiem, co kupuję". Dziennikarka jest znana również z zamiłowania do zdrowego żywienia i bardzo chce, by takie nawyki weszły Polakom w krew.

W rozmowie z Karoliną Korwin Piotrowską przyznała, że celebryci powinni zwracać uwagę, na to co mówią w telewizji, gdyż mają największy wpływ na postawę ludzi. Tej roli nie spełnia wg niej Małgorzata Rozenek:

Celebryci muszą mieć świadomość, że jeśli występują w reklamach lub w telewizji, w programach śniadaniowych i mówią: "Ja nie jem śniadania nigdy, a jestem Perfekcyjną Panią Domu, to jednak idzie w eter, że Perfekcyjna Pani Domu nigdy nie je śniadań i że można w ten sposób żyć. Pamiętajmy, my jesteśmy naśladowani. Jeśli występuję się w programie śniadaniowym, i mówi się coś otwartym tekstem: "a że napoje gazowane to nic, że batona od czasu do czasu, że żywię się byle czym" to trzeba pamiętać, że żywienie staje się poprawnością polityczną - przekonuje Katarzyna Bosacka

