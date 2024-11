Beata Tadla kilka lat temu zdecydowała się całkowicie odmienić swoje życie. Spora rewolucja odbyła się nie tylko w życiu miłosnym dziennikarki, ale również prywatnym i zawodowym. Trzy lata temu Beata Tadla powiedziała "Tak", a wcześniej przeszła spektakularną metamorfozę i schudła niemal 20 kilogramów. To jeszcze nie wszystko! Beata Tadla diametralnie zmieniła swoje życie i nawyki żywieniowe, co miało ogromny wpływ na jej wygląd i dało spektakularne efekty. Teraz prowadząca "Pytanie na śniadanie" pokazała nowe zdjęcie i okazuje się, że zmieniła też fryzurę. Zobaczcie, jaką do wymarzonej sylwetki przeszła Beata Tadla.

Beata Tadla schudła 18 kilogramów, a teraz znów przeszła metamorfozę

Patrząc na dawne zdjęcia Beaty Tadli nie sposób nie dostrzec, że przeszła długą drogę i nie tylko zrzuciła ponad 18 kilogramów, ale zmieniła też swój styl i dziś zupełnie nie przypomina osoby sprzed 20 lat, bo najzwyczajniej wygląda po prostu młodziej niż wtedy. Kilka lat temu po wielu zawirowaniach w swoim życiu dziennikarka zdecydowała się zawalczyć o swoją figurę, ale w sposób trwały, który pozwoliłby uniknąć jej efektu jo-jo. Beata Tadla całkowicie zmieniła sposób odżywiania i postawiła na aktywność sportową. Jak wiadomo, nie tylko pływa, uprawia jogę, ale pokochała też nordic walking. Okazuje się, że w swojej codziennej diecie wprowadziła też sporo zmian i zrezygnowała nie tylko z mięsa i białego pieczywa, ale i fast-foodów.

Po prostu zaczęłam świadomie się odżywiać. Nie karmić organizm, a odżywiać go. Być tym, co jem. Zrezygnowałam z mięsa, białego pieczywa, nie jem fast-foodów, smażonych potraw. Od kilkunastu lat nie piję też piwa, które kiedyś lubiłam. Ryby, sporo surowych warzyw i owoców, jajka, ziarna, orzechy, imbir, kurkuma, dużo produktów, które mają witaminę C, to podstawa mojej diety powiedziała Beata Tadla w rozmowie z 'Super Expressem'

Już od jakiegoś czasu Beata Tadla podczas premier i gal pojawia się w bardzo dopasowanych kreacjach, które podkreślają jej szczupłą sylwetkę z wyraźnie zarysowaną talią osy. Trzeba przyznać, że zmiana jest spektakularna, a każda stylizacja gwiazdy "Pytanie na śniadanie" jest dopracowana w najmniejszych calu.

Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Beata Tadla nie poprzestaje na tym i teraz wybrała się do fryzjera, aby przejść metamorfozę i nieco odmienić swoją fryzurę. Dziennikarka zaprezentowała ostre cięcie i mocno wycieniowane włosy z naturalnymi falami w roli głównej. Nowa fryzura jest perfekcyjnie dopasowana do kształtu twarzy i jeszcze bardziej odejmuje lat.

Instagram @beatatadla

Sporo zmieniło się też w życiu prywatnym Beaty Tadli. W 2018 roku było głośno o zakończeniu związku dziennikarki z Jarosławem Kretem, które miało miejsce wiosną tuż przed jej udziałem w "Tańcu z Gwiazdami". Od tego momentu minęło już sporo czasu, a gwiazda TVP ułożyła sobie życie u boku nowego partnera. 16 lutego 2021 roku Beata Tadla i Michał Cebula stanęli na ślubnym kobiercu. Para zdecydowała się na skromną uroczystość w gronie najbliższych, a panna młoda prezentowała się przepięknie w skromnej, eleganckiej sukni, która podkreśliła jej świetną figurę.

Powiedziałam TAK. Jestem najszczęśliwszą kobietą na świecie obok najwspanialszego mężczyzny. Dziękuję moim najbliższym, że byli z nami pisała dziennikarka na Instagramie.

Beata Tadla ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Beata Tadla nie ukrywa, że ma do siebie dystans i kilka lat temu opublikowała swoje zdjęcie sprzed wielu lat. Teraz dziennikarka, mimo że jest starsza, to wygląda fantastycznie, co dostrzegają również jej fani. W sieci nie brakuje komentarzy, że im starsza tym wygląda lepiej i jej oberwatorzy piszą wprost o jej przemianie: "nie wierzę własnym oczom". A jak sama Tadla podsumowała swoje zdjęcie z przeszłości? Co zaskakujące, nazwała się "starszą panią".

W ramach przeglądu albumów... @amilczarz jak Ty to robisz, że w ogóle się nie zmieniasz? Ta starsza pani obok Agi to ja, 16 lat i 18 kg temu... napisała w 2017 roku Beata Tadla na Instagramie

Instagram @beatatadla

Spodziewaliście się, że Beata Tadla tak mocno się zmieniła? Jej dawne zdjęcie robi furorę!