Danka od początku 4. edycji "Farmy" budzi ogromne emocje, ale teraz okazuje się, że choć nieustannie bierze udział w aferach, to Michał swoim wyrachowanym zachowaniem zdołał ją przyćmić. Jego zachowanie wywołuje mieszane reakcje wśród widzów, którzy zarzucają mu manipulację i nieszczerość. Początkowo cieszył się ogromną sympatią, ale po tym co zrobił, raczej nie ma już co liczyć na przychylność widzów, którzy zdecydowanie nie widzą go w finale 4. edycji "Farmy". O co chodzi?

Na "Farmie" afera goni aferę

Program "Farma" to reality show emitowane na antenie Polsatu od 2022 roku. W styczniu 2025 roku rozpoczęła się czwarta edycja tego popularnego formatu i powoli dobiega końca. Zadaniem uczestników "Farmy" jest opieka nad zwierzętami, uprawa roślin oraz wykonywanie codziennych obowiązków związanych z prowadzeniem farmy. Co tydzień mierzą się z różnorodnymi zadaniami, a także uczestniczą w pojedynkach eliminacyjnych, które decydują o ich dalszym udziale w programie.

W ostatnich odcinkach sytuacja była wyjątkowo napięta między uczestnikami i powoli staje się jasne, że początkowe sojusze przestają istnieć. Najwięcej emocji nadal wzbudza Danka, która po tym, jak Patrycja odpadła, teraz nieustannie kłóci się z Wiolą. Mimo kłótni podczas wspólnych zadań współpracują ze sobą, ale sytuacja jest coraz bardziej napięta. Niebawem okaże się, czy to właśnie Danuta opuści "Farmę". Jak wiadomo, jest nominowana razem z Erwinem i Kają. Choć Wiola z przyjemnością pożegnałaby Dankę, to okazuje się, że Michał zmienił ich sojusz i już nie chce, aby to ona opuściła "Farmę". Ma inny plan, a Wiola i Ananas obawiają się, że Michał gra już tylko tak, aby to on znalazł się w finale.

Michał z "Farmy" zmienił sojusz i podpadł widzom

Czwarta edycja "Farmy" dostarcza widzom wielu emocji, ukazując zarówno trudy życia na wsi, jak i rozwijające się między uczestnikami relacje. Tym razem zwierzęta zeszły na drugi plan, a kłótnie, spiski i sojusze zajmują najwięcej czasu. Do tej pory wydawało się, że to Danuta najwięcej mówi o tym, jaki ma plan na to, aby dojść do finału, a tymczasem okazuje się, że to Michał najczęściej zmienia zdanie i tak naprawdę wcale nie skupia się na ich początkowym sojuszu, ale robi wszystko, aby zajść jak najdalej. Do pojedynku wybrał Kaję, bo z nią miał największe szanse na zwycięstwo. Co ciekawe, Kaja była jego sojuszniczką, a Bandi przeciwnikiem, ale teraz wszystko się zmieniło. Po rozmowie z góralem Michał zdecydował się zawrzeć nowy sojusz, w którym są Bandi i Surfer, których chcieli wyrzucić z "Farmy".

Nowy sojusz Michała, który zawarł niejako w imieniu całej ich grupy, nie do końca podoba się Wioli. Zaniepokoiło ją to, że początkowo mieli usuwać mocnych zawodników, a teraz okazuje się, że Michał i Bandi doszli do porozumienia i chcą pozbyć się Erwina podczas głosowania. Michał zakłada, że Wiola i Ananas dostosują się do jego decyzji.

Nikt już nie chce się pozbyć Danki, tylko teraz nagle jest Erwin. Erwin, który tak naprawdę nic złego nie zrobił podkreśla Wiola przed kamerami.

Michał z "Farmy" nie ma szans na wygraną w finale?

Widzowie nie mają wątpliwości, że Michał mocno przesadził i tak naprawdę myśli tylko o sobie. Co więcej, w ostatnim czasie dał się poznać od nie najlepszej strony i internauci mają pewność, że nawet jeśli znajdzie się w finale, to nie ma co liczyć na głosy widzów. Podobna sytuacja zdarzyła się w przypadku Amandy w 3. sezonie "Farmy".

Danka pasowała Michałowi na początku, gdy jeszcze jej głos był mu potrzebny. Wczoraj wyrzucił ją ze sojuszu. A dzisiaj zawarł nowy sojusz. Okropny typ

Dojście do finału nie oznacza wygranej. Chyba Michał z Ananaskiem o tym zapomnieli. Z tej grupy, to tylko Bandi zasługuje za wygraną. Coraz gorzej się ogląda tych ludzi.

Jak ktoś po tych dzisiejszych wyczynach Michała nadal myśli, że Danka jest największym problemem na farmie to ma nierówno pod sufitem

Oglądacie "Farmę"? Komu kibicujecie najbardziej?

