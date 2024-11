Już niebawem finał 11. edycji "Rolnik szuka żony" , a tymczasem okazuje się, że widzowie interesują się losami nie tylko uczestników z aktualnej edycji, ale również osobami, które już dawno zakończyły udział w randkowym show. Niektórzy rolnicy i ich partnerzy nie tylko znaleźli miłość w programie, ale rozpoczęli też karierę influencerów, jak chociażby Anna i Grzegorz Bardowscy czy Marta Paszkin i Paweł Bodzianny. Ostatnio Agnieszka z 10. edycji "Rolnika" wróciła po krótkiej przerwie od mediów społecznościowych i zaskoczyła spektakularną metamorfozą, a teraz opublikowała kolejne zdjęcie i uwaga... nie jest na nim sama!

Agnieszka z "Rolnik szuka żony" najpierw zaskoczyła metamorfozą, a teraz pokazała nowe zdjęcie

Program "Rolnik szuka żony" już od 11. edycji łączy ludzi w pary i pozwala odnaleźć im miłość. Sukces randkowego hitu Telewizji Polskiej jest spektakularny i miłość znalazło dzięki niemu wiele par, czego nie udało się powtórzyć w żadnym innym telewizyjnym show. Widzowie "Rolnika" nie tylko oglądają perypetie uczestników na ekranie, ale obserwują też ich dalsze losy w mediach społecznościowych. Do najpopularniejszych par, które podbiły serca widzów należą bez wątpienia Anna i Grzegorz Bardowscy, Małgorzata i Paweł Borysewiczowie, Marta Paszkin i Paweł Bodzianny czy Joanna i Kamil z 8. edycji, którzy mimo młodego wieku pokazali, że bardzo poważnie myślą o założeniu rodziny. To jasne, że nie wszystkim uczestnikom "Rolnik szuka żony" udało się znaleźć miłość, ale często zyskują popularność i przyjaźń. Tak było w przypadku Kamili Boś z 8. edycji czy Agnieszki Kwiatkowskiej z 10. edycji. Właścicielka ośrodka jeździeckiego ostatnio zaskoczyła ogromną metamorfozą, która zapiera dech w piersiach, a teraz znów zaskakuje nowym zdjęciem. Agnieszka z 10. edycji "Rolnik szuka żony" pokazała kadr ze swoim ulubionym pieskiem i do opisu dodała dwa serduszka:

Stefan napisała wymownie Agnieszka z 'Rolnika'

Internautki są pod wrażeniem zdjęcia i piszą wprost, że piesek rolniczki pozuje niczym:

Królewicz - pisze jedna z internautek

Na zdjęciu uwagę zwraca jeszcze jeden szczegół! Chodzi o wygląd Agnieszki z "Rolnik szuka żony". Rolniczka z uśmiechem na twarzy i z błyskiem w oku wygląda na bardzo szczęśliwą, co natychmiast dostrzegło czujne oko jej obserwatorów:

Wygląda Pani pięknie

Pięknie, jest Pani śliczną kobietą

Ale piękna kobieta

Instagram @agakwiat83

Agnieszka z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w mediach społecznościowych nie mówi o swojej prywatności i choć w finale zapewniała, że poznała kogoś, to nigdy nie zdecydowała się opublikować zdjęcia tajemniczego mężczyzny. Nie wiadomo, czy ta relacja przetrwała, czy Agnieszka nadal jest singielką, ale jej ostatnie zdjęcia wskazują na to, że być może w jej życiu coś się zmieniło. Może rolniczka pojawi się w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony"?

