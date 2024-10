O Rafale Mroczku w ostatnim czasie nie przestaje być głośno, a szczególnie po tym jak aktor pochwalił się kadrami ze ślubu. Wcześniej o swoim życiu prywatnym nie mówił za wiele i prawie nikt nie wiedział, że jego serce jest zajęte! Po ślubie z Magdaleną zmieniło się wiele i Mroczek nie przestaje zaskakiwać. Tempo zmian w jego życiu, jest naprawdę powalające, na co tym razem się zdecydował? Ja jestem zaskoczona!

Najpierw ślub i dom, a teraz to! Rafał Mroczek nie przestaje mnie zaskakiwać

Rafała Mroczka i jego brata Marcina, zna chyba każdy Polak. Aktorzy od lat wcielają się w role braci Zduńskich w kultowym serialu "M jak miłość". Rola przyniosła im ogromną popularność i sympatię wśród widzów, którzy z zaciekawianiem śledzą losy obu braci. Dotychczas Rafał Mroczek o swoim życiu prywatnym nie mówił zbyt chętnie, dlatego zdjęcia z jego ślubu zaskoczyły wszystkich. W połowie maja Rafał Mroczek, biorąc ślub z finalistką Miss Polonia - Magdaleną Czech, wywołał w sieci wielkie poruszenie. Na ślubie pary nie zabrakło znanych gości. Pojawiła się m.in. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, a także brat Rafała- Marcin.

Rafał Mroczek po ślubie nieco chętniej zaczął dzielić się z fanami szczegółami swojej relacji i razem z Magdaleną relacjonowali na Instagramach swoją podróż poślubną na egzotyczne Bali. Szybko wyszło też na jaw, że para nie zamierzała czekać i jeszcze przed ślubem zdecydowali się na kupno wspólnej nieruchomości. Dom Rafała Mroczka i Magdaleny jest, co prawda jeszcze w trakcie budowy, jednak Mroczek w rozmowie z nami wyznał, że ma nadzieję, że jest to coś, co ich "scali" jeszcze mocniej.

Mam nadzieję, że remont i ten wspólny nasz dom, który budujemy, to nas scali, a nie będzie wbijał szpilki nieporozumienia czy napięcia - wyznał Mroczek w rozmowie z nami.

Prace budowlane nadzoruje architekt gwiazd, Jonatan Kilczewski, który odpowiadał m.in. za urządzanie mieszkania Kasi Cichopek. Aktor nie ukrywa, że jest mu za to bardzo wdzięczny.

Dzięki @jonatankilczewski, za Twój profesjonalizm i szereg praktycznych rozwiązań, dzięki Tobie mogę dużo spokojniej patrzeć jak powstaje wnętrze naszego NOWEGO DOMU - napisał Rafał.

Wygląda na to, że wspólny dom to dopiero początek. Rafał Mroczek pochwalił się właśnie na Instagramie kolejną radosną zmianą w jego życiu.

Odkrywam uroki jazdy 'elektrykiem' - napisał Rafał publikując zdjęcie z nowym autem.

Aktor, co prawda nie zdradził, czy jest to jego nowy nabytek, jednak wszystko na to wskazuje. Rafał Mroczek nie mógł się powstrzymać i zwrócił się do kobiety, z którą zapozował do zdjęcia.

Pani Aniu dziękuję za profesjonalizm i opiekę nad wymagającym klientem - napisał.

Myślicie, że na co następnie zdecydują się Rafał i Magdalena?

